Hace dos años, Gerson García empezó a plasmar sus anécdotas y experiencias laborales en videos que publicaba en Facebook e Instagram. De cierta manera, empezó a ganar seguidores y a hacerse más conocido en redes sociales; sin embargo, el boom vino cuando abrió su cuenta de TikTok en diciembre de 2021. Ahora cuenta con 275 mil seguidores y 3,7 millones de likes (me gusta).

“Abrí mi TikTok y empecé a subir videos. El 31 de diciembre debía trabajar, eso me inspiró a armar un video y dar mi discurso por fin de año. Muchas personas se sintieron identificadas y rápidamente se convirtió en viral. Comentaban: ‘hermano, eres mi ídolo’ o ‘siempre quiero decirlo, pero no puedo’. Ahí me di cuenta que los temas laborales captaban mucho la atención, por eso me enfoqué en ello. Mis guiones se inspiran en cosas que me han pasado en el trabajo o he sido testigo”, contó este joven de 28 años.

Su estilo serio y misterioso ha cautivado a sus seguidores. Aparte de los temas laborales, también hace tiktoks en fiestas familiares como cumpleaños y baby showers. “Por un momento pensé que un personaje serio, renegón y reclamón no iba a ‘pegar’ en las redes. Me equivoqué (risas), aunque siempre trato de tener tino y no exagerar con mis comentarios”, expresó.

SU META

Gerson no quiere ser solo un influencer o tiktoker, él quiere ir más allá y dedicarse al stand up comedy de manera profesional. “Mi sueño es llenar teatros y otros lugares de entretenimiento, y mostrar mi talento para los monólogos. Quiero que la gente me conozca como un showman”, reveló.

Puedes seguirlo en Instagram y TikTok como: @gehu.gl

Suena una pegajosa cumbia y aparece en escena Christian Cruz, más conocido en TikTok como ‘Calduchi’. Este joven de 21 de años es todo un showman en la red, ya que su vena de comediante le permite conectar con más gente. Su fuerte, dice, son las parodias de la vida cotidiana, que arrancan más de una sonrisa entre sus miles de seguidores.

“Cuando era niño fui payasito y bailaba las coreografías del programa Combate. Siempre me gustó hacer cosas divertidas y entretener a las personas. Durante la pandemia conocí TikTok. Al inicio fue como un refugio para mí porque me ayudaba a desestresarme. Al ver que mis videos tenían ‘pegada’ decidí esmerarme más. Quiero que sean originales, no una simple copia. Para ello me inspiro en lo que veo y la música que me gusta: la cumbia (risas)”, afirma el tiktoker que acumula casi 470 mil seguidores y más de 12 millones de likes (me gusta) en su cuenta.

Aparte de grabar videos, es instructor de baile y trabaja en un call center. Pero uno de sus sueños es convertirse en actor y director de teatro. “Estudié dos ciclos de teatro, pero lo dejé por un tema económico. Sé que lo retomaré por eso estoy ahorrando. La soltura creo que la heredé de mi padre, él es animador de eventos y le agradezco su apoyo en todo lo que hago”, indica.

Muchos le preguntan por qué ‘Calduchi’ y la respuesta es sencilla: “junto dos palabras ‘caldo’, porque cuando era niño me gustaba el caldo de mote, y ‘Gucci’, una marca de ropa cara”, revela. Síguelo en Instagram y TikTok (@calduchi_).