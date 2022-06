¿Existe el dulce de leche sin leche? ¿Qué tan rico será un pudín de chocolate con palta? Aunque suene extraño y casi increíble, Luciana Jáuregui (17) hace posible estas recetas veganas con dulces y platos clásicos de la gastronomía peruana y las comparte con sus más de 270 mil seguidores en TikTok.

“Mi objetivo es transmitir la idea de que se puede cocinar delicioso con alternativas más saludables. Puedes hacer comidas, postres y bebidas, todo lo que quieras”, comenta esta jovencita, quien asegura que siempre puedes hacer la opción ‘green’ de tus recetas favoritas. Todas sus novedosas preparaciones las publica en su canal de YouTube y TikTok desde que empezó la pandemia en 2020.

Luciana cocina deliciosos platos peruanos emblemáticos en su opción vegana.

Otras recetas que comparte con su público es la del ají de gallina, el arroz con pollo, el seco de frijoles, torta tres leches (sin leche de vaca) y hasta avena fría con sabor a pie de limón o cheesecake.

“De apariencia y sabor son como los platos originales, pero cambio los ingredientes por avena, soya y chía”, indica la tiktoker, que sostiene la filosofía de que cualquier plato criollo peruano se puede veganizar (sustituir ingredientes animales por vegetales) y no por eso deja de ser riquísimo.

Pero así como recibe buenos comentarios por sus alternativas veganas, también tiene detractores. “Fue muy controversial cuando hice el pudín de palta porque a pesar de que es una fruta, los peruanos la comemos como algo salado”, expresa la emprendedora, que también estudia Marketing.

Pueden encontrarla en TikTok e Instagram como @green.eatss_

‘Lo que se hereda no se hurta’. Esta es una frase que Máximo Valle Fajardo tiene presente porque su talento para el baile viene de familia, pues sus padres y tíos siempre mostraban su swing y encanto al mover el cuerpo. “Crecí bailando y gracias a mi gran habilidad pude estudiar becado en la escuela D1 de Vania Masías, en la sede Chorrillos. Ahí aprendí muchísimo. Luego, me metí a una escuela de música afro. Ahora bailo caporales, música de la selva marinera, huaylas, contradanza… De todo”, expresó este joven de 22 años, que cuenta con casi 200 mil seguidores en TikTok.

Empezó en la popular red social durante la pandemia, como estaba en casa y aburrido por no salir, se grabó bailando. Los cinco primeros tiktoks que hizo tuvieron gran pegada y rápidamente ganó una cantidad considerable de seguidores. Aparte de mostrar un poco de lo que aprenden en clases y hacer ‘challenges’ con sus alumnos, también muestra sus ocurrencias personales o situaciones que alguna vez le tocó experimentar.

“Hace tres años nació mi grupo de baile Diamonds (diamante en inglés) y ahora somos más de 35 jóvenes. Estoy contento con lo que haga, bailo de todo y también lo enseño. Me siento satisfecho y agradezco a la gente que confía en mí y en mi talento. Enseño en un parque o la plaza de algún distrito por amor al arte. No cobro nada, ellos me dan su voluntad que principalmente sirve para el traslado y el parlante”, dijo este también estudiante de Psicología.

Puedes seguirlo en TikTok e Instagram como @Maximooficial01

