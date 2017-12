Tilsa Lozano: "Espero que Miguel se anime a casarse conmigo en el 2018" 

La controvertida y siempre directa Tilsa Lozano confesó que recibirá el Año Nuevo al lado de su pareja, Miguel Hidalgo, y el fruto de este amor, su hija Valentina. Aunque aún no hay fecha de matrimonio con el padre de su pequeña, la modelo espera, entre risas, que su galán se decida.



¿Qué es la felicidad para ti?

Mi familia.



¿Cuál ha sido el mejor momento de tu vida?

Cuando nació Valentina.



La peor desilusión es...

Cuando alguien que quieres mucho te miente.



¿Qué te enseñó la maternidad?

El verdadero amor.



Un color de ropa que no usas es...

Ninguno, uso todos.



¿El regalo ideal?

Un viaje.



¿En qué gastas la mayor parte de tu dinero?

En viajar.



¿Bóxer, tanga o hilo dental?

Hilo dental.



Tu comida preferida es...

Sushi.



¿Qué prefieres, el día o la noche?

El día.



¿Cuál es tu frase favorita?

Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?



Un deseo hecho realidad...

Ser imagen y socia de la marca ‘Luis and Luis Spa’, en Los Olivos.



¿Qué lugar te gustaría conocer?

Hawái.



¿Lo peor de ser popular?

Que a veces no entienden que también eres un ser humano como cualquier otro.



¿Cometerías el mismo error dos veces?

No, la segunda vez ya no es un error, es una elección.



La ropa de dormir que usas es...

Ninguna. Duermo sin ropa.



¿Qué es el dinero para ti?

Un complemento.



¿Te cortarías el cabello muy chiquito?

No, ¡por qué!



Una meta cumplida en el 2017.

Trabajar en programas exitosos.



¿Dónde recibirás el 2018?

En mi hogar.



¿Habrá matrimonio el próximo año?

Espero que Miguel se anime (sonríe), aún no se ha definido la fecha.



¿Cuál ha sido el mejor negocio de tu vida?

Lanzar mi marca de ropa ‘Igualitas’.



¿Qué te dice la gente cuando te ve por primera vez?

Ay, ¡eras flaca!



Una cábala...

Comer uvas.

Tilsa Lozano