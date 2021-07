Los tintes de fantasía son una nueva alternativa para las personas que desean probar looks distintos y jugar con los colores constantemente, es como maquillaje para tu cabello. Es una tendencia que cada año gana más seguidores, tanto en hombres como mujeres. Celebridades como Karol G, Katy Perry, Rihanna y Jaden Smith, saben lucirlos, permitiéndoles combinar distintos tipos de look.

No tengas miedo de probarlos. A diferencia de los tintes tradicionales, estos son semi permanentes y no permanentes, los mismos que se caracterizan por no contener amoníaco ni agua oxigenada, disminuyendo así el daño que los químicos suelen generar en el cabello.

Los beneficios de este tipo de tintes es que el color desaparece fácilmente con una sola lavada o luego de 5, dependiendo del tipo de tinte. Así, la persona puede probar distintos colores y combinarlos con el look que deseen.

Además, al no tener amoníaco este tinte no le quita el brillo y luminosidad natural del cabello, como sí suele suceder con los tintes permanentes. Por último, la coloración se deposita sobre la cutícula del cabello, evitando así que los químicos penetren y lo dañen.

Tips para lucir tu tinte de fantasía como una estrella

Asimismo, los especialistas brindan algunos tips, para aprovechar al máximo la coloración de estos tintes. Si bien este tipo de producto se caracteriza por una corta duración de la coloración, se debe tener en cuenta lo siguiente.

Es importante lavar el cabello con agua fría o tibia, ya que el agua caliente abre la cutícula del cabello, lugar en el que el tinte se ha depositado, provocando así que este se retire con más rapidez.

Se recomienda utilizar champú y acondicionador, libre de sulfatos, y lavar el cabello de manera inter diaria con la finalidad que el color dure más tiempo.

Es importante que los champú y acondicionadores tengan propiedades como aceite de argán, aceite de macadamia, aceite de aguacate los mismos que contienen vitaminas A, C, E. Este tipo de insumos ayudará a la hidratación y regenerará el cabello.

Para que el color elegido sea más intenso, se recomienda decolorar el cabello en las zonas donde se aplicará el tinte. Sin embargo, existe una gama amplia de tonos como morado, borgoña, azul, verde y entre otros que quedan súper bien sobre cabellos oscuros.

