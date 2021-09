Enterarte de que tu hija adolescente está embarazada, no es una noticia fácil de asimilar. El enojo, la preocupación, la frustración y la tristeza se apoderarán de ti. Empezarás a cuestionarte: ‘¿qué hice mal?’, ‘¿por qué me pasó a mí?’ o ‘soy una mala madre’. A estas alturas, recriminarte tampoco te ayudará, por el contrario, te hará sentir peor. Necesitas sobreponerte y enfrentar este problema con la cabeza fría y una mejor actitud.

¡ACÓGELA, NO LA BOTES!

Por ningún motivo – aconseja la psicóloga Virginia Arroyo Guadalupe – te exaltes o botes a tu hija de la casa. Se comprende tu enojo y decepción, pero ¿crees que está bien darle la espalda ahora que te necesita más que nunca?

Es cierto que cometió un error, pero no merece que la dejes a su suerte. Más bien déjale claro que traer un niño este mundo trae muchas responsabilidades que tendrá que asumir sin quejarse.

CUIDA SU SALUD FÍSICA Y MENTAL

Apenas sepas de la gestación, llévala a una ginecóloga para que la examine y sepas cómo está ella y el bebé. Un embarazo adolescente tiene sus riesgos, por eso acompáñala a sus controles mensuales y cerciórate que se alimente bien. Si notas que está decaída y con la mirada perdida, sugiérele visitar a un psicólogo. Puede que necesite orientación externa para terminar de asimilar lo que le está pasando.

CUÉNTALE TU EXPERIENCIA

Es normal que tu hija, por su condición de adolescente, tenga miedo a los cambios que está sufriendo su cuerpo. Tranquilízala contándole cómo fue tu embarazo, qué sentiste cuando tu pancita crecía y cómo te preparaste para el parto.

CUIDADO CON TUS PALABRAS

No debes recordarle, a cada momento, por qué tuvo relaciones sexuales a tan temprana edad o por qué no se cuidó con algún método anticonceptivo. Esto puede deprimirla o llenarla de odio, y es no es bueno para ella ni para el bebé. Mejor, dale consejo para que lleve un buen embarazo.

MÁS INFORMACIÓN:

Fiscalía denegó pedido de Elena Iparraguirre para que se le entregue cuerpo de Abimael Guzmán

Bancos proyectan que el dólar se mantendrá en S/ 4.10 hasta el próximo año, según Julio Velarde

¿Cómo identificar y prevenir enfermedades cardiovasculares?