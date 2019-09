Tips para ahorrar en calzado ¡NO GASTES DE MÁS! 

Comprar zapatos es seguramente la debilidad de muchas mujeres, pero es una debilidad que te puede hacer gastar mucho dinero si no sabes comprarlos de manera inteligente. Ten en cuenta estas sugerencias

1. Escoge modelos clásicos y colores neutros. Es mejor tener un modelo de zapatos que combine con todo, que tener un par que casi nunca usas, lo que significa una pérdida de dinero. Lo mismo va con los colores. Por ello, opta por tonos neutros (marrones y negro) que quedan con todo.



2. Espera al terminar la temporada. No compres cuando las tendencias de calzado acaban de salir porque pagarás más. Mejor espera algunos días y el estilo que buscas te costará menos. La fecha de compra es la clave.



3. Aprovecha las ofertas en internet. Ahora muchas marcas de calzado ya cuentan con una tienda online donde te ofrecen mayores descuentos en la compra por internet. Aprovéchalas.



4. Invierte en calidad. Esto te permitirá gastar solo una vez al año por zapatos de cuero original y no varias veces en otros de menor calidad.



5. Revisa tu armario. Si tienes calzado que ya no te quedan o ya no usas o sabes que no usarás jamás, plantéate venderlos o deshacerte de ellos por una cuestión de orden y limpieza.