Tips para aprender a combinar los estampados y no "morir" en el intento

Los estampados son, sin duda, los reyes de esta temporada, y como tales, han tomado por asalto las pasarelas más importantes a nivel mundial en todas sus versiones. Pero, ¿por qué elegir solo una? La verdad es que no tienes por qué hacerlo.

El mix and match, es decir, la combinación de estampados es una tendencia que va creciendo y va cobrando cada vez más adeptos, a continuación la marca Desigual, reconocida internacionalmente por sus estampador originales, te muestra como volverte toda una experta en este arte.



TIPS:

• La primera regla es olvidar las reglas, olvida todo lo aprendido, y atrévete, la moda se trata de arriesgar.

• Combina prendas con distintos estampados, pero del mismo color o de la misma gama, esto te permitirá mezclar sutilmente sin caer en la extravagancia.

• Utiliza un mismo estampado pero a diferente escala es una de las formas más elegantes de llevar esta tendencia.

• Usar una tercera prenda de color entero que equilibre la combinación de prints.

• Un estampado de grandes dimensiones podría funcionar mucho mejor si se combina con otro menos dominante.

Ahora sí, no hay excusa que valga, esta tendencia ya es el hit de la temporada y tú no puedes perdértela, ¡a mezclar se ha dicho!



Arriésgate a combinar todo lo que quieras.

