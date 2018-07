Tips para una cita diferente: No olvides los detalles 

No importa si eres hombre o mujer, siempre sentirás nervios cuando el día de tu cita se acerque. Sigue estos tips para que sea un momento diferente y especial.

Rituales de preparación. Escoge un atuendo adecuado, utiliza tu perfume favorito, pero recuerda no exagerar.



Lejos de todo. Olvídate de los lugares de moda. Busca un lugar más íntimo y totalmente nuevo.



Presta atención. Debes dejar a un lado tu celular y las preocupaciones. Concéntrate en escuchar los gustos y necesidades de tu acompañante.



No hables del pasado. A nadie le interesa saber qué hacías con tu expareja o cuánto has sufrido por olvidarla, lo único que lograrás es seguir en soledad.



Utiliza los silencios. El lenguaje no verbal juega un papel importante, porque sirve para acercarte más a la otra persona.



Detalles. Puedes sorprender a tu acompañante con un pequeño obsequio, pero también con la cortesía y amabilidad.



Temas de conversación. Estos deben ser gratos y divertidos. No hablen de problemas laborales o familiares.



