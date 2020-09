En Perú, 7 de cada 10 incendios urbanos son producidos por fallas eléctricas, como los cortocircuitos o sobrecargas, según el Grupo General de Bomberos del Perú. Y se estima que en lo que va del año ocurre en promedio cuatro siniestros al día por esta causa.

Para evitarlos Johnny Guerrero, ingeniero y especialista en seguridad eléctrica de la multinacional ABB , nos brinda los siguientes consejos:

1. Revisa el tablero eléctrico de la casa. Si aún cuentas con una ‘llave de cuchilla’ debes cambiarla porque existe el riesgo que sufras una descarga eléctrica a la hora de manipularla cuando se corta la luz por diversos motivos. Este antiguo interruptor debe ser reemplazado por uno electromagnético.

2. Fíjate en el precio. Hay que sospechar de los interruptores cuyo precio es menor de 15 soles, cuando en el mercado formal, los interruptores de marcas reconocidas están a 25 soles en promedio. “Se puede encontrar interruptores desde 5 soles y en cuyo interior puedes encontrar tuercas, en lugar de un mecanismo de protección. Lo barato puede costar la vida”, advirtió el experto.

3. Examina. Observa al detalle los acabados del producto, no deben ser frágiles y el grabado con las características del equipo no debe despintarse al frotarlo con los dedos. No se deje guiar a ciegas por el peso, pues se ha verificado que algunos productos piratas colocan peso falso para engañar a los clientes.

4. Analiza el número de equipos conectados. Se estima que en las casas pueden estar conectados al sistema eléctrico entre 20 y 50 aparatos, cuatro veces más que hace dos décadas, de acuerdo al INEI.

5. Cuenta con un técnico especialista. Siempre que realices una compra de productos eléctricos o que necesites hacer una instalación, es importante que consultes con un electricista que pueda brindarte información completa y segura.