A diferencia de los niños de inicial y primaria, que hay que estar detrás de ellos y cuidar que no pierdan la concentración, los chicos de secundaria deben ser responsables de su propia motivación para aprovechar las clases virtuales en este 2021.

La youtuber Cristina Asai señala que depende de los propios estudiantes aprender, sacar buenas notas y aprobar el año. “En las clases online no habrá nadie que les llame la atención, las clases virtuales son solo su responsabilidad”, advirtió.

Buenos consejos

- Tener un lugar de estudio. “Estudiar en la cama solo les dará flojera y se quedarán dormidos”, indicó.

- Mantener el lugar ordenado. Un sitio alborotado hará que se sientan abrumados y pierdan la concentración.

- Antes de estudiar, planeen algo que los haga felices al terminar la jornada. Por ejemplo: después de la clase comeré mi postre favorito.

- Hacer apuntes a mano. Usen colores. Organizar los apuntes ayuda a que luego tengan ganas de repasarlos y no los guarden en un cajón para no verlos nunca más.

- Tener cerca una botella de agua. Evitará que se sientan cansados.

- Eliminar distracciones. Pueden descargarse apps que bloquean otras aplicaciones como Instagram, WhatsApp, Facebook... para que no las utilicen mientras están en clases. También pueden poner su celular en modo avión.

