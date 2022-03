Muchas veces, los adolescentes se sienten ‘atacados’ por las críticas de los demás cuando publican un ‘post’ en las redes sociales. No saben manejar la presión y, al final, contestan de manera agresiva e inapropiada, o simplemente se ‘derrumban’ por los comentarios de terceros.

Para el psicólogo y psicoterapeuta de la Escuela de Desarrollo Personal Supérate, Walter Dávila More, esto sucede porque no han trabajado ni reforzado su ‘SER’, es decir, no conocen cuáles son sus fortalezas y debilidades para enfrentar el mundo.

“Las críticas, ya sean constructivas o destructivas, siempre estarán presentes. Y si los adolescentes no saben cuál es su valor como ser humano, la pasarán mal y hasta pueden caer en depresión. Por eso, es fundamental que los padres de familia trabajen con sus hijos desde pequeñitos la autoestima, el autoconocimiento, la habilidades sociales y la asertividad. De esta manera, comprenderán que las opiniones de los demás no deben afectarlos y tendrán más fortaleza mental”, indica el especialista.

BUENOS CONSEJOS

♦Dialoga con tu hijo sobre la importancia de respetar las opiniones de los demás y no sentirse afectado por ellas.

♦Recálcale que él es valioso y no porque es el mejor alumno de la clase o ganó una medalla en algún deporte, simplemente porque es un ser humano.

♦Inculca valores con tu ejemplo, así los interiorizará y podrá relacionarse mejor con otros.

SABÍAS QUE...

Conversa todos los días con tus hijos y pregúntales cómo están, qué los está molestando… no los interrumpas mientras hablen y escúchalos con atención.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Regreso a clases: Cómo darle soporte emocional a tu hijo

Pregúntale cómo le fue en el colegio, transmítele seguridad y responde sus preguntas ahora que vuelve a las clases presenciales.

Durante los primeros días de clases, los padres pueden ayudar a gestionar mejor las emociones de los chicos hablando del tema. Foto: iStock.

En este regreso a las clases presenciales, los padres de familia están tan enfocados en cuidar los protocolos sanitarios, para evitar contagios de coronavirus, que pasan por alto la parte emocional del niño en medio de este nuevo proceso de adaptación, luego de dos años de estudiar de modo virtual.

“Es probable que gran parte de la población escolar llegue con alteraciones emocionales: niveles altos de ansiedad, impulsividad, tensión, dispersión, entre otros, debido al aislamiento y miedo permanente, por lo que será importante que los padres de familia hablen mucho con sus hijos y que los docentes no pasen inmediatamente al dictado de clases como si vinieran de unas vacaciones normales”, señala la psicóloga Mayra Velásquez Puelles.

BUENOS CONSEJOS

♦Durante los primeros días de clases, los padres pueden ayudar a gestionar mejor las emociones de los chicos hablando del tema y haciendo preguntas como: ‘¿Cómo te sientes al volver a ver a tus amiguitos?, ¿qué tal te fue en las clases’?, ‘¿hay algo que te molesta?’. Esto reforzará la empatía, seguridad y confianza.

♦Evita transmitir angustia y miedo a tus niños. No menciones frases como: ‘No quiero que vayas al colegio, puedes enfermarte’, ‘Y si te contagias también nos contagiarás’, ‘¿Qué tal si los otros niños están enfermos?’.

SABÍAS QUE...

Se debe tomar mayor atención en los escolares que han sufrido alguna pérdida. Según datos del Ministerio de la Mujer, casi 98 mil niños perdieron a su padre, madre o cuidador durante la pandemia.

MÁS INFORMACIÓN:

¡Todo por aprender!: más de 100 mil escolares regresarán a sus colegios en embarcaciones y bicicletas | FOTOS

Indecopi rematará este jueves casas, terrenos y departamentos: Conoce AQUÍ cómo participar

Sunedu solicitó esta información a la UNMSM tras irregularidades en examen de admisión