Hasta los 5 años, más o menos, los niños no saben el significado de las lisuras, por eso las reacciones (asombro, miedo, risa, vergüenza) que tengan al escucharlas, ya sea en casa, en la calle o en el colegio, variarán según el tono de voz con el que fueron mencionadas.

Para la psicóloga Mayra Velásquez Puelles los padres deben evitar estas palabras en casa , pues los chicos son como una ‘esponja’ que absorben todo lo que escuchan y esto influye directamente en el desarrollo de su personalidad.

Por ejemplo, si con voz prepotente y molesta lanzas una lisura para reprenderlo por algo, esto puede causarle un trauma y afectar la autoestima y la seguridad de tu hijo. No se sentirá querido ni valorado. Y si las dices de manera jocosa y sonriente, pensará que es algo bueno y las repetirá en otro lado. Ninguna de estas formas deben ser admitidas en el hogar.

“Si tus hijos las mencionan, en ese mismo momento debes preguntar dónde las escucharon y explicarles, según su edad, que no es correcto porque pueden ofender a los demás. No te enojes ni te rías”, aconseja la especialista.

EN PRIVADO

Si dijo las lisuras en la calle y frente a otras personas, llévalo a un lado y dile que luego hablarán del tema. Debes corregirlo y guiarlo para que se convierta en una persona de bien.

AGRADECIMIENTO: INSTAGRAM/@PSICOLOGA.MAYRA.PUELLES

TAMBIÉN PUEDE LEER:

Tips de crianza: ¿Por qué es importante la fortaleza mental en los adolescentes?

Le ayudará a enfrentar y superar las críticas. Los padres deben ayudar a sus hijos a trabajar la autoestima, el autoconocimiento y las habilidades sociales desde muy pequeños.

Las críticas, ya sean constructivas o destructivas, siempre estarán presentes. Y si los adolescentes no saben cuál es su valor como ser humano, la pasarán mal. Foto: iStock.

Muchas veces, los adolescentes se sienten ‘atacados’ por las críticas de los demás cuando publican un ‘post’ en las redes sociales. No saben manejar la presión y, al final, contestan de manera agresiva e inapropiada, o simplemente se ‘derrumban’ por los comentarios de terceros.

Para el psicólogo y psicoterapeuta de la Escuela de Desarrollo Personal Supérate, Walter Dávila More, esto sucede porque no han trabajado ni reforzado su ‘SER’, es decir, no conocen cuáles son sus fortalezas y debilidades para enfrentar el mundo.

“Las críticas, ya sean constructivas o destructivas, siempre estarán presentes. Y si los adolescentes no saben cuál es su valor como ser humano, la pasarán mal y hasta pueden caer en depresión. Por eso, es fundamental que los padres de familia trabajen con sus hijos desde pequeñitos la autoestima, el autoconocimiento, la habilidades sociales y la asertividad. De esta manera, comprenderán que las opiniones de los demás no deben afectarlos y tendrán más fortaleza mental”, indica el especialista.

BUENOS CONSEJOS

♦Dialoga con tu hijo sobre la importancia de respetar las opiniones de los demás y no sentirse afectado por ellas.

♦Recálcale que él es valioso y no porque es el mejor alumno de la clase o ganó una medalla en algún deporte, simplemente porque es un ser humano.

♦Inculca valores con tu ejemplo, así los interiorizará y podrá relacionarse mejor con otros.

SABÍAS QUE...

Conversa todos los días con tus hijos y pregúntales cómo están, qué los está molestando… no los interrumpas mientras hablen y escúchalos con atención.

