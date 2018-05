Tips: ¿Cómo evitar quemaduras en la cocina? 

Tips. Para muchas mamás cocinar forma parte de su día a día y lo hacen sin mucho esfuerzo, sin embargo, nunca están ajenas a una quemadura ya sea con el aceite, vapor u ollas calientes.



Por ello te brindamos algunos tips para evitar accidentes con la cocina. En el caso que no puedas controlar el fuego, busca ayuda inmediatamente. Aunque siempre es mejor la prevención, así que presta mucha atención:



- Utiliza agarraderas o manoplas de horno (no trapos de cocina) para coger las bandejas del horno, así como ollas, fuentes y sartenes calientes.



s Toma en cuenta estas recomendaciones a la hora de cocinar.

- Mientras cocines, coloca los mangos y agarraderas de ollas y sartenes hacia la parte posterior de la cocina para que no los puedas golpear por accidente.



- Cuando frías alguna carne en una sartén caliente, no ‘tires’ la presa porque saltará el aceite y te quemarás.



- Abre la tapa de la olla de costado, para que el vapor no te dé en la cara.



- No dejes recipientes con aceite o agua caliente, en sitios accesibles.



- Al momento de cocinar evita usar prendas con flecos o muy anchas porque se prenden con facilidad.



- Aleja papeles, bolsas y cartones de la hornilla de la cocina.



- Al dar la vuelta a la tortilla inclinar la sartén hacia el lado contrario del cuerpo, para que las gotas de aceite no caigan en el brazo.

