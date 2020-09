Conducir un auto puede parecer una tarea sencilla y con la práctica lo llega a ser. Sin embargo, para maniobrar un vehículo de manera correcta, es importante tener en cuenta ciertos aspectos que serán cruciales para salvaguardar nuestra seguridad y la de nuestro auto.

En este sentido, Lucho Alayza, piloto peruano y embajador de Grupo Pana , brinda algunos consejos para quienes están buscando iniciarse en el mundo de la conducción.

1. Posición correcta. El primer punto que debemos tener es mantenernos en una posición adecuada, ya que esta garantizará la comodidad y el control al momento de manejar. Para lograr nuestra posición de manejo ideal, primero debemos mover la base del asiento hacia adelante o hacia atrás, de tal manera que las piernas conserven un poco de flexión cuando presionamos al fondo uno de los pedales. Luego, el respaldar se acomodará de tal forma que cuando estiremos los brazos sobre el volante, las muñecas (no las manos) estén apoyadas en él. Si el volante es regulable, ayudará aún más. Y finalmente regular los retrovisores de manera que apenas podamos ver los guardafangos posteriores, así reduciremos los puntos ciegos.

2. Conocer el vehículo. Debes conocer tu auto, es otro consejo primordial, aunque parezca algo muy básico, esto nos ayudará a que en caso suceda algo inesperado se actúe de la mejor manera. El conductor debe saber totalmente las funciones de cada herramienta del auto, desde los pedales que incluyen el acelerador, freno y embrague, pasando por los botones en el volante, el tablero, hasta las funciones de seguridad que el vehículo pueda tener.

3. La práctica hace al maestro. Por ello, debemos tener paciencia y tomarnos el tiempo pertinente en el proceso de aprendizaje. Lo recomendable es no saltarnos ningún paso en nuestras primeras lecciones, ya sean con algún familiar o en una escuela de manejo, ya que es necesario adquirir todos los conocimientos que se requieran. También se sugiere practicar al menos una hora cada día y en diferentes rutas, especialmente las más complicadas, de esta manera podremos experimentar diversas situaciones que se presentan en el camino al manejar un auto.

4. Eliminar cualquier tipo de distracción. Otro factor esencial a la hora de introducirnos en el mundo de los autos es mantener todos nuestros sentidos alerta a lo que estamos haciendo, esto garantizará nuestra seguridad y la de los que nos rodean. Deberemos de eliminar cualquier tipo de distracción, esto quiere decir que no podremos utilizar el celular, y evitar realizar otras actividades como poner música muy alta, ingerir alimentos e incluso si contamos con compañía dentro del auto, deberán guardar silencio y respetar el proceso de aprendizaje.

5. Respetar las reglas de tránsito. Finalmente, pero no por ello menos importante, debemos respetar las reglas. Las normas de tránsito se han creado para respetarlas y salvaguardar la vida tanto de los conductores como de los peatones. No porque otros cometen infracciones, debemos cometerlas nosotros. Empezar a conducir no solo significa arrancar el auto, sino también conocer el reglamento y respetarlo al pie de la letra. Además, si tenemos los conocimientos claros de lo que podemos hacer y lo que está prohibido, si algún agente de tránsito nos detiene conoceremos cuáles son nuestros derechos como conductor.