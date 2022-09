Un buen porcentaje de los negocios actuales se iniciaron durante la pandemia. Esta realidad ha aumentado la competencia en los distintos sectores y, con ello, una mayor necesidad de los emprendedores por diferenciar su marca de las demás.

“La clave es construir una marca que sea fácil de reconocer y que pueda ser aceptada por los consumidores. Si conseguimos que hablen de nosotros y que además nos recomienden podemos decir que lo hemos logrado”, aconsejan los expertos del Instituto Certus.

¿Cómo construir una marca fuerte?

1. CONOCE TU MARCA Y EXPLORA LAS OPORTUNIDADES. Define cuál es tu propuesta de valor, tu propósito y todos los recursos y capacidades que tienes para competir.

2. IDENTIDAD DE MARCA. Define cómo será el tono de tu comunicación con tus clientes, crea un buen logo con una adecuada tipografía y una paleta de colores que sea coherente con tu propuesta.

3. ESTRATEGIA DE LA MARCA. Puedes implementar campañas publicitarias y comunicativas en diferentes canales, que deben ir alineadas con la identidad de tu marca y con todo lo trabajado previamente.

4. PROFESIONALES DE LA CREATIVIDAD. Busca siempre personas capacitadas en el rubro para que tengas mayores probabilidades de éxito al posicionar y diferenciar tu marca.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

¡Atención emprendedores! 5 tips para tener un delivery exitoso

No pienses en implementar el servicio con el objetivo de lograr solo una mayor utilidad. Busca una compensación de costos y, si hay que incrementar los precios, analiza un margen acorde al mercado.

Es importante que implementes este servicio en tu negocio. Foto: iStock.

El delivery aumentó en nuestro país con la llegada de la pandemia y ahora este servicio es una buena ventana para exponer tu negocio, ampliar la cobertura de tus productos y mejorar el control de la demanda al conocer con anticipación los pedidos. Por eso, si no lo has implementado aún en tu emprendimiento, ya no pierdas más tiempo y hazlo siguiendo los consejos de los expertos de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP):

1. CAMBIA LA PERCEPCIÓN DEL NEGOCIO. Entiende que tu producto ‘A’ es ahora un nuevo producto que podemos denominar ‘A + servicio de delivery’. El cliente hoy te calificará en conjunto.

2. APLICA UN REDISEÑO. Mejora tus actividades y tareas existentes para que así puedas funcionar bien en el mismo local y también con el delivery.

3. MIRA MÁS ALLÁ. No pienses en implementar el servicio con el objetivo de lograr solo una mayor utilidad. Busca una compensación de costos y, si hay que incrementar los precios, analiza un margen acorde al mercado.

4. CUIDA LA SALUD Y SEGURIDAD. No olvides aplicar protocolos que garanticen el bienestar de los clientes y colaboradores.

5. MEJORA LA COMUNICACIÓN. Controla la experiencia del cliente buscando la oportunidad de retroalimentación para una mejora continua de tus procesos y productos.