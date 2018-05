Tips para proteger a tus hijos  de posibles amenazas de extraños

Para nadie es un secreto que la inseguridad en el país es una realidad que puede afectar a cualquiera sin aviso previo. Si bien controlar su ambiente personalmente las 24 horas del día no es posible, Yordana López, autora del blog “El Baúl de Antonia”, brinda algunos consejos que podrán ayudar a toda madre:



- Estemos al tanto de sus sentimientos. Es importante que nuestros hijos confíen en nosotros. Para eso, hay que demostrarles entendimiento y que, si se equivocan, los guiaremos y no los castigaremos. Una relación sólida con ellos ayudará a que puedan hablar de todo con nosotros y a confiar en nuestros consejos.



- Hablemos desde pequeños con nuestros hijos, sobre todo de las partes de su cuerpo. Muchas veces se suele tener la creencia que por ser muy pequeños los niños no entenderán de qué hablamos, pero lo cierto es que sí lo hacen. Es importante reforzar en ellos el autoconocimiento sobre su cuerpo y sobre qué es apropiado y qué no.



- Establecer códigos de seguridad con ellos. Este punto es importante para que puedan transmitirnos cualquier clase de malestar sin que nadie más se entere. Además, será de gran ayuda en caso recibamos alguna llamada extraña y, así, podamos reconocer si se trata de una situación de peligro real o no.



- Conozcamos bien a las personas que frecuentan a nuestros hijos. Siempre es bueno involucrarse personalmente con quienes frecuentan a tus hijos: Profesores, amigos, padres de familia, etc. Además, es importante recordarles siempre que, así se trate de alguien conocido, nadie puede convencerlos de hacer algo que no sientan que es normal en contra de su voluntad.



- Enseñémosles desde pequeños que NO deben hablar ni mucho menos hacerle caso a desconocidos . Por más que puedan ofrecerles algo atractivo y que parezca inofensivo, debemos recalcarles constantemente que no deben hablar con extraños. Además, reforzar en ellos que cualquier situación fuera de lo normal lo comenten en casa sin ningún miedo. Recuerden que en YouTube hay muchos vídeos para niños, que pueden ayudarnos a enseñarles a nuestros hijos todo esto. El libro de Tere y cuidado con el Zorro son dos Buenas alternativas.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.