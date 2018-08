Tips para remodelar el cuarto de tus hijos con bajo presupuesto 

El día menos pensado, tu bebé ya es un niño, y ahora te toca descartar la cuna por una cama, y reemplazar las ovejas o conejitos que lo acompañaron durante su primera etapa, por imágenes de superhéroes. Pero no tienes tanto dinero para gastar, así que te toca, pensar, que todo lo nuevo que implementarás, debe ser funcional para que su uso sea por largos años.



Lo primero que debes pensar, en ¿cómo es tu niño? Su personalidad y gustos, para crear un refugio ideal, donde pueda pasar muchas horas de juego, descanso y dando rienda suelta a su imaginación.



Ten en cuenta también el espacio, porque a veces, sueñas con muchos elementos, y a la hora de la realidad, todo está saturado. Katherine Valdez, Gerente de Urva Soft, una empresa especializada en diseño y remodelación de muebles multifuncionales para niños a bajo costo, nos alcanza algunos consejos para tener en cuenta cuando pensemos en una remodelación:



• Definir el presupuesto a utilizar en la remodelación para escoger materiales adecuados.

• Establecer un muro en potencia, para colocarle un color diferente, vinil o un papel tapiz.

• Cambiar la paleta de colores. Se logran cambiando los colores de cubrecamas, cojines decorativos, cortinas y elementos de decoración.

• Reutilizar muebles existentes. Agregándoles un toque de color o elementos sencillos que hagan un gran cambio.

• Cambio de luminarias. Muchas veces un toque de luz es un detalle esencial para la remodelación de los dormitorios.

• Si se cuenta con el presupuesto adecuado, se podría incluir uno o dos muebles nuevos, los cuales además de aportar un toque adicional, podría suplir alguna carencia funcional en el espacio.

• Todos los elementos nuevos a adquirir deben garantizar el uso a lo largo de los años. Es decir, que se debe optar por elementos modulares que puedan ser utilizados de diversas formas y se adapten al crecimiento de nuestros hijos.



En cuanto a costos, la arquitecta manifiesta que no se necesita de mucho para remodelar las habitaciones. ‘Puedes redecorar con S/ 500 soles, que incluirá un cambio de luminaria, cambio de color en una pared con algunos adhesivos, un adorno llamativo y hasta un cambio de cubrecamas. Pero si deseas renovar totalmente, te puede costar desde S/ 3 000 soles, que incluye un par de muebles nuevos, papel tapiz para una pared, cambio de luminaria, alfombra, entre otros accesorios’.



Es así que Urva Soft busca que sus diseños respondan a las necesidades de sus clientes e incluyan espacios y elementos que puedan mejorar la calidad de vida de las personas. Al mismo tiempo, se busca que con pocas cosas y no tan nuevas se logre rediseñar los muebles a muebles multifuncionales, duraderos y adaptables.