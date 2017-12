Navidad. Estudios recientes revelan que durante las fiestas navideñas una persona puede subir entre dos y cinco kilos, promedio, a causa de las ricas y abundantes comidas navideñas, el sedentarismo y el aumento de ingesta de alcohol.



Sin embargo, aquí te traemos unos importantes tips para que disfrutes la cena navideña sin culpa. Esta celebración no es para que estés estresado o triste, al contrario, debes estar feliz y compartir con la familia. Ese es el significado de la Navidad.



Jean Carlos Sulca, nutricionista de Lab Nutrition, nos brinda 5 tips para poner en práctica, dejar atrás los remordimientos y disfrutar de una rica y saludable cena navideña.



1. Elige carnes blancas. Seguir la tradición de elegir al pavo como el principal plato de mesa es una buena elección, pues su porcentaje de grasa es menor frente a otras carnes y mejor si es al horno.



2. Panetón y chocolate. Come solo un pedazo pequeño antes de las 8 de la noche y bebe una taza de chocolate con poca azúcar o sin ella. Recuerda que el panetón es dulce.



3. No llegues con ansiedad a la cena. A media tarde come una ensalada, toma un vaso de yogur o alguna comida ligera así evitarás los 'atracones' en la cena navideña.



4. Agrega alimentos depurativos. En las ensaladas puedes agregar, por ejemplo, kiwi, alcachofas, espárragos o betarragas. Estos ayudarán a mejorar la digestión.



5. Brinda con moderación. Lo ideal es evitar su consumo, pero si piensas tomar whisky, ron o vodka, de preferencia, mézclalas con agua en vez de bebidas azucaradas, gaseosas o jugo de frutas. También puedes optar por el vino blanco, que tiene menos calorías.

