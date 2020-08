Ahora que estamos volviendo a la ‘normalidad’ es importante seguir, y con más rigurosidad, cuidándonos de la Covid-19 a través del lavado de manos, el distanciamiento social y la desinfección de las superficies, sobre todo en los vehículos, ya sea de transporte público o privado. Para ello, te damos los siguientes consejos:

1. “Ten a la mano un frasco con alcohol de 70° y papel desechable. Con esto podrás desinfectar periódicamente y cuando se necesite: asientos, manijas, cinturones de seguridad, espejos laterales y ventanas”, recomendó Patricio Portaro, gerente general de Directo.

2. Rocía alcohol o desinfectante en spray sobre las superficies tapizadas del vehículo, hazlo con las puertas abiertas. Si haces taxi, hazlo varias veces al día, pero siempre usando mascarilla y luego desinféctate o lávate las manos.

3. Al momento de lavar el vehículo usa en todo momento la mascarilla, si es posible hazlo con guantes, pero luego deséchalos correctamente.

4. Abre las ventanas durante tu viaje, al virus no le gustan los ambientes ventilados. No uses el aire acondicionado. Si existe algún pequeño rastro de contaminación, solo lo esparcirá y hará más probable el contagio.