Cien trabajadores de limpieza pública del Callao podrán culminar sus estudios escolares de manera virtual, gracias a un proyecto desarrollado por la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao (ESLIMP).

La plana docente del colegio Dora Mayer, brindará clases de matemática, ciencia, tecnología, desarrollo personal, ciudadanía cívica, religión, comunicación y educación para el trabajo. Estos maestros también serán tutores de los estudiantes y los guiarán en todo el proceso de aprendizaje, el cual está dividido en primer, segundo, tercer y cuarto intermedio.

“En diciembre culminará el año escolar avanzado. El certificado de estudios lo otorgará el Ministerio de Educación. Lo lindo de este proyecto es que no solo los trabajadores serán los beneficiados, sino también sus hijos pueden ser parte de él”, explicaron representantes de la comuna.

INSCRIPCIONES

Para mayor información e inscripciones llamar al 01 642 9613 anexo 1023 de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.

LEE SOBRE: HERMANAS BERROSPI ENSEÑAN A INVERTIR EN LA BOLSA DE VALORES DE NEW YORK

Gabriela y Karinna Berrospi son hermanas que triunfan en el extranjero con su ‘Latino Wall Stret’, que busca impartir educación financiera de calidad a las familias y mujeres latinas.

LEE: Karime Scander de ‘Dos hermanas’: “Desde pequeña quise ser actriz”

“Vivía cerca de Wall Street y me di cuenta de que no tenías que ser hombre para invertir en la bolsa de valores de Nueva York. Entonces me despertó gran curiosidad y decidí crear una empresa para enseñar a los latinos a invertir en la bolsa desde casa”, contó Gabriela.

Es así que desde hace 12 años brindan asesoría para educar, capacitar y empoderar a las familias latinas que desean aumentar sus ingresos invirtiendo en la bolsa de valores a través de entrenamientos y clases maestras.

“No solo somos una academia, pues tenemos un propósito y buscamos romper el mito de que necesitas mucho dinero para invertir cuando no es así. Por ello, también brindamos master clases gratuitas. Duran una hora y enseñamos temas específicos. Son más de 3 mil personas activas”, manifiesta Karinna.

A través del programa Latino Family Coaching, a cargo de ella, enseñan a planificar un legado financiero que perdure varias generaciones, crear un plan de ahorros y mucho más.

