¿Te presentaste a una entrevista de trabajo y no te han llamado? Seguro te estás preguntando qué pasó, qué hiciste mal o qué cosas no les gustó de ti. Es importante identificar ciertos errores que cometemos en esta etapa final del proceso de selección para corregirlos y salir exitosos la próxima vez.

Fabián Espinel, jefe de Empleabilidad de Certus , nos dice cuáles son esas fallas que, sin darnos cuenta, cometemos en una entrevista laboral:

1. No investigar sobre el rubro donde se mueve la empresa y las funciones del puesto al cual postulamos. El reclutador se da cuenta cuando no tenemos claro nuestro campo laboral y ahí le surge la desconfianza, pues no sabe si podrás desempeñarte bien en el puesto de trabajo.

2. No saber controlar los nervios. A veces los nervios nos traicionan y evitan que mostremos nuestras capacidades reales. Esto deberás trabajarlo con anticipación, ya sea con ejercicios de relajación o infusiones tranquilizantes.

3. Falta de coherencia entre lo que hablas y lo que aparece en tu hoja de vida. Todo lo que has puesto en tu CV debe ser cierto, no hay que exagerar ni mentir, pues durante la entrevista eso saldrá a relucir. Coloca siempre las funciones o logros que has tenido en realidad.

4. No llegar a tiempo a la hora de la entrevista. Podemos tener muchos contratiempos en el camino, pero la idea es anticiparnos a ellos y salir más temprano de casa.

5. No saber cuáles son tus debilidades. Si llegaran a preguntarte por ellas en la entrevista, no cambies el tono de tu voz ni te sientas ‘atacado’. Previamente autoevalúate y piensa en cuáles son para que así sepas responder y manejar la situación.

TIPS:

♦ Fíjate cuáles son las tendencias actuales del campo en el cual te desempeñas y capacítate.

♦Posiciona tu perfil de LinkedIn para que tengas presencia profesional en las redes.

