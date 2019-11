10 malos hábitos que debes dejar de lado para ser exitoso en la vida

Si eres de las personas que, al inicio de este año se trazó varios objetivos y se ha dado cuenta de que no ha avanzado mucho o casi nada para alcanzarlos, pues te comentamos que antes de culpar a la falta de tiempo, al trabajo o a la familia, analiza en qué estás fallando.

En ese análisis es bueno incluir los malos hábitos que uno tiene, pues la mayoría de las veces son los que se interponen en nuestro camino al éxito, por lo cual al detectarlos debes eliminarlos de tu vida.

El portal Entrepreneur dio a una lista de prácticas que impiden a las personas a seguir creciendo. De ese total, escogimos 10 que te detallamos a continuación:

1. NO AHORRAR Y GASTAR EN VANO

​

Siempre hemos escuchado que del dinero que obtengamos como parte de nuestro trabajo, una parte de él debemos guardarlo con el fin de utilizarlo para el futuro, pero muchas veces no lo hacemos y gastamos en vano, pensando que ese monto no nos hará falta.



Estos gastos nos llevan a malgastar parte de los fondos que deberíamos ahorrar y que nos servirán cuando realmente lo necesitemos.



2. PENSAR QUE UNA SOLA FUENTE DE INGRESOS ES SUFICIENTE

​

Muchas personas que alcanzaron el éxito no solo se conforman con una sola fuente de ingresos, pues al querer hacer crecer sus riquezas miran hacia otros lados para aprovechar las oportunidades que se les presenta.



Si te es imposible encontrar otro empleo por la falta de tiempo, piensa en algo que te apasione como escribir sobre tecnología, esto te ayudaría a generar ingresos desde un blog. Si en caso te encantan las matemáticas o alguna otra materia, puedes dar clases particulares que se ajusten a tu horario.



Las compras no planificadas hacen que el dinero no tenga un propósito. (Foto: Pixabay) Las compras no planificadas hacen que el dinero no tenga un propósito. (Foto: Pixabay) (Foto: Pixabay)

3. OLVIDARTE DE TU FUTURO

​

La gente que no tiene la costumbre de ahorrar es porque de seguro no piensa en su futuro y solo vive en el momento.



Tom Corley en “Change Your Habits, Change Your Life” señala que “no ahorrar y gastar más de lo que ganas, genera pobreza a largo plazo sin la esperanza de poder escapar”.



4. OLVIDARTE DE ESTABLECER METAS DIARIAS



Para lograr las cosas que uno se plantea, se recomienda trazarse mentas a diario con el fin de que te inspiren y alienten para trabajar en base a ellas durante el día.



De esta forma podrás priorizar las actividades que debes realizar y saber por dónde empezar.



5. EXCUSAS

​

Si eres de los que si no logra algo culpa a alguien, deja de lado esa mala actitud y aprende a asumir tus responsabilidades.



En caso tengas deudas, no digas que compraste tal cosa por disfrutar el momento, sino reconoce que te descuidaste.



6. DORMIR CUANDO NO DEBES

​

Quizá eres de las personas que tiene un horario de trabajo pesado, pero este no debe ser motivo para que, con el pretexto de recuperar energías, duermas más de lo debido.



Si buscas alcanzar el éxito, organízate bien y levántate temprano, solo de esa manera podrás realizar actividades que antes pensabas que eran imposibles. Incluso, tendrás tiempo para hacer ejercicio y no sacrificar a tu familia.



Descansar más de la cuenta, hace que tu tiempo se malgaste. (Foto: Freepik) Descansar más de la cuenta, hace que tu tiempo se malgaste. (Foto: Freepik) (Foto:Freepik)

7. NO TE GUSTA LEER



Para ampliar los conocimientos en diferentes aspectos de la vida, es necesario coger un libro y nutrir la mente a diario.



De esta forma aprenderás algo nuevo todos los días, tendrás diferentes puntos de vista sobre un tema, instruirte de otros y seguir innovando.



8. RODEARSE DE GENTE EQUIVOCADA



Si bien hay algunos amigos que te hacen sentir bien, pero consideras que no te llevan a nada bueno, analiza qué aportan en tu vida; quizá simplemente estés rodeado de personas negativas que no te dejan avanzar y hacen que el conformismo se apodere de ti.



Si quieres que el éxito llegue a tu vida, aprende a rodearte de gente positiva y que tiene muchas metas en mente, ellos te contagiarán de ese espíritu de querer salir adelante todos los días.



9. POSPONER



Si quieres empezar a cambiar tu vida y seguir la senda del éxito, empieza de una vez y no dejes las cosas para “mañana”, pues ese día jamás llega.



Toma medidas, pero no solo los dejes en tu mente o en unos apuntes, es momento de actuar ya.



10. NO TOMAR RIESGOS

​

Si eres de las personas que le gusta permanecer en su zona de confort, cambia de forma de pensar y comienza a asumir riesgos. Algo que le funcionó a Bill Gates, Richard Branson, Larry Ellison y Warren Buffet.



Todo dependerá de ti, si quieres seguir creciendo y llegar al éxito, no temas y enfréntate a lo que puede ser algo bueno.