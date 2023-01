Todos los 14 de febrero celebramos San Valentín o el Día de los Enamorados, fecha muy importante no solo por su valor sentimental, sino también porque despega las ventas de muchos emprendimientos (sobre todo los negocios de flores, peluches, adornos, chocolates, licorerías, sorpresas a domicilio, hoteles y restaurantes).

Aunque es una fecha en la que todos compran regalos, detallitos o salen a comer a restaurantes, si no tienes una campaña estratégica para captar a más clientes, estos se irán al negocio del costado.

Tienes que buscar elementos que destaquen tu emprendimiento de la competencia. Expertos de Bsale Perú recomiendan seguir estos tips para que tu campaña de San Valentín sea exitosa:

1. Promociones especiales de amor y amistad

Así abarcarás no solo tu público de parejas, sino también amigos y familias. Sé más inclusivo y enfatiza que esa oferta es únicamente por la semana o Día de los Enamorados. Tus clientes tienen que sentir que no pueden desaprovechar la oportunidad.

2. Publica contenido útil en redes sociales

Hasta puedes grabar un video tutorial armando un arreglo de flores, forrando un regalo o ideas para decorar una cena sorpresa. Sé lo más creativo posible con tu contenido en redes sociales.

3. Decora tu negocio

Ya sea tienda física o virtual, haz que se viva ese espíritu romántico de la festividad. Decórala con globos, carteles, tarjetas y hasta podrías poner música romántica.

4. Engríe a tus clientes

No importa si tu rubro no tiene nada que ver con San Valentín, igual puedes engreírlos. Por ejemplo, ofréceles delivery gratis, descuentos si van en pareja, o un regalito extra por la fecha, etc. Y encárgate de publicarlo en las redes de tu negocio.

TE VA A INTERESAR:

¿Sin planes para el domingo? Conoce las actividades para divertirte con la familia y amigos

NASA: Estudiantes peruanos en concurso construyen rover a Marte

¿Facebook, YouTube, WhatsApp, Netflix, ...? ¿Qué aplicaciones consumen más con Internet los peruanos?