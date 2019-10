¿Ganar dinero en línea? Formas de lograrlo de manera realista

¿A quién no se le ha pasado por la mente la idea de ganar más dinero ? A todos, ¿no es así? Y aunque sea un pensamiento que quisiéramos materializarlo, muchas veces no nos atrevemos a asumir riesgos y justificamos nuestra pasividad en los quehaceres que tenemos en el trabajo y el hogar.

Si eres de las personas que considera que el dinero que le pagan no es suficiente o le alcanza exacto para cubrir los gastos de fin de mes, deje de lado las preocupaciones que existe una manera de obtener más ganancias. ¿Cómo? A través de internet.

Pero si esta palabra no le parece segura por los altos índices de robos y estafas en línea, no se preocupe, el portal Entrepreneur nos da a conocer siete formas realistas y responsables de ganar dinero.

Antes de enumerarlas, le comentamos que obtener dinero en línea no es difícil, sino que requiere de disciplina. “No importa qué método termine usando para generar un ingreso en la web, debe ajustar su mentalidad para ayudar a empoderarlo en lugar de desanimarlo. La verdad es que ganar dinero en línea puede estar lleno de trampas evitables. Cancele el ruido teniendo en cuenta algunos principios fundamentales”, menciona el medio.

Y sobre todo saber que las ganancias que obtendrás mediante la web serán pasivos; es decir, no de inmediato sino a largo plazo.

FORMAS DE GANAR DINERO EN LÍNEA

1. APROVECHE LA ECONOMÍA DE LA APLICACIÓN. Esto si busca abordar algunas necesidades financieras inmediatas.



Uber o Lyft. Permite obtener ganancias extras si quiere algo más dinero.



Postmates. No es necesario un auto, basta con una bicicleta. Es una empresa de logística estadounidense que opera una red de mensajeros que entregan productos localmente.



iBotta. Ibotta es una compañía de tecnología móvil con sede en Denver, Colorado, que permite a los usuarios con su aplicación para teléfonos inteligentes obtener reembolsos en efectivo en compras en la tienda y en dispositivos móviles con recibo y / o verificación de compra.



Task Rabbit. Es un mercado estadounidense en línea y móvil que combina la mano de obra independiente con la demanda local, lo que permite a los consumidores encontrar ayuda inmediata con las tareas cotidianas, incluidas la limpieza, la mudanza, la entrega y el trabajo de mantenimiento.



Ebates. Gane dinero en línea comprando lo que sea que ya esté comprando y luego obteniendo una recompensa de reembolso.

Swagbucks. Puede comprar en línea, ver videos, responder encuestas y navegar por la web. La aplicación te ofrece tanto reembolsos en efectivo como tarjetas de regalo como recompensa por tus esfuerzos.



Inbox Dollars. Es una app que le paga por mirar televisión, realizar encuestas y comprar.



2. NO DUDE EN USAR SITIOS WEB EXISTENTES

​

Craigslist. Es un sitio web de anuncios clasificados con secciones dedicadas al empleo, vivienda, contactos personales, ventas, ítems, servicios, comunidad, conciertos, hojas de vida, y foros de discusión, entre otras.



Upwork. Es una plataforma global de trabajo independiente donde las empresas y los profesionales independientes se conectan y colaboran de forma remota. Aquí podrá proporcionar un servicio de alta calidad a un precio razonable.



Cafe Press. Podrá crear diseños digitales para posteriormente venderlos en la plataforma, obteniendo una comisión, sin que tenga que ocuparse de la logística.



Fiverr. Fiverr es un mercado en línea para servicios freelance.



Mechanical Turk. Es una plataforma de crowdsourcing que requiere inteligencia humana. Esta plataforma sirve para trabajos simples y de bajo precio unitario que requieren un cierto nivel de inteligencia que una máquina no puede hacer.



Flippa. Es un mercado para comprar y vender negocios en línea.



Etsy. Se usa para vender artículos hechos a mano en línea. No es necesario tener sitios de comercio electrónico complejos ni cuentas comerciales ni ningún tipo de automatización.



Shutterstock e iStockPhoto. Si tomas buenas fotos, véndelas a estos sitios que te pagarán por tu destreza con la cámara fotográfica.



3. VENDE LO QUE TIENES

​

Para entrar al mundo del e-commerce será necesario que cumplas algunos requisitos como tener una configuración técnica y asumir varias responsabilidades. Lo principal será contar con un sitio web y una cuenta de alojamiento, además de una cuenta comercial, entre otros.



Shopify. Se encarga de ofrecer una serie de servicios incluidos pagos, marketing, envíos y herramientas de fidelización de clientes para simplificar el proceso de manejar una tienda en línea para los pequeños comerciantes. Necesitará un certificado SSL y una forma de procesar los pagos.



Realizado por Amazon (FBA). Si tiene más ambiciones y piensa en vender en la tienda más grande del mundo y no perder el tiempo para construir su propia infraestructura o preocuparse por el tráfico, tendrá que pagar una comisión, pero la mayoría de los otros procesos se automatizarán para usted.



4. VENDER COMO AFILIADO

​

“Hay muchos recursos para ganar dinero en línea como afiliado. Puede obtener productos de ClickBank , Commission Junction , Rakuten Marketing , Share-a-Sale, Impact Radius y muchos otros. Además, muchas de las compañías más grandes también tienen sus propios programas de afiliación. Haga su diligencia debida y encuentre la compañía adecuada con un producto o servicio relevante para su audiencia que pueda vender como afiliado”, refiere Entrepreneur.



5. CON UN BLOG

​

Si quieres obtener ingresos, deberás configurar tu blog de manera correcta: con el nicho adecuado y que la oferta sea complementaria al contenido. Ten en cuenta que es un ingreso pasivo y se construye en el tiempo.



6. MARKETING POR CORREO ELECTRÓNICO

​

Si lo que busca es el marketing en línea, Adamas recomienda “configurar el software de correo electrónico y crear un imán principal que pueda usar en su embudo de ventas”. Tras ello, debe empezar a construir una lista de suscriptores. Es un tema que requiere paciencia.



Para captar suscriptores tiene que atraerlos de acuerdo con el tema que haya elegido y ofrecerles un mejor servicio cada vez que lo visitan por internet. De esta manera obtendrá recompensas.



7. SEMINARIOS WEB

​

Para ello debes tener un sitio web y una apariencia de presencia en línea. Pero si aún no lo tienes, puedes empezar con tu número de seguidores y empezar a hablarles de temas que consideras que requieren aprender; de esta forma, los capacitas. Aunque necesitarás insertar un producto para venderlo en algún momento, éste se dará poco a poco. No te apresures.