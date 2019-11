Gracias al fruto de nuestro esfuerzo, cada semana, quincena o fin de mes obtenemos dinero del trabajo que realizamos. Y aunque el monto que recibimos los distribuimos para solventar los gastos de nuestra familia, estudios, alimentación, entre otros, muchas veces, no nos ha alcanzado para cubrir todo.

Aunque no nos demos cuenta, quizá el salario que nos entregan no lo estamos distribuyendo de manera correcta. Una forma sencilla se saberlo es preguntándonos ¿qué es lo primero que hicimos cuando tenemos esa plata en nuestras manos? Si la respuesta fue comprar algo que deseabas hace mucho, pero no era prioridad o fuiste con unos amigos a tomar un café a un restaurante, por ahí está la respuesta.

La empresa Suspendde dio a conocer los siete pecados financieros que cometemos ni bien recibimos nuestras remuneraciones. El portal Entrepreneur publicó cuáles son para evitar caer en tentaciones.

1. GULA

A quién no se le ha cruzado por la mente ir a visitar un lugar novedoso, en el que deseamos probar los platillos que hay en la carta sin medir las consecuencias. Aunque no está mal hacerlo, se recomienda que antes de apersonarte averigües cuánto dinero te demandará darte ese gustito.

Si a pesar de ello, estás empecinado en ir, trata de compartir la cuenta con alguien más; solo de esa manera tu bolsillo no sentirá demasiado el monto que deberás pagar. A veces, este tipo de gastos se vuelven costumbre, por lo que debes preguntarte si realmente vale la pena gastar demasiado.

Hay gastos que no medimos y nos dejamos llevar por nuestras emociones. (Foto: Freepik)

2. ENVIDIA

El ritmo de vida que llevan algunas de tus amistades, no quiere decir que debes hacer lo mismo: vestirte a la moda o ir a lugares caros, pues lo único que conseguirás será endeudarte.

Los especialistas recomiendan aprender a disfrutar de las pequeñas cosas que uno tiene o puede alcanzar, pero si anhelas tener lo que los demás están usando, evalúa un plan de acción para obtenerlo, así evitarás una deuda a largo plazo.

3. PEREZA

Para manejar de manera correcta tus finanzas personales se recomienda hacer un presupuesto personal de las cosas en las que sí o sí debes gastar y destinar un monto para engreírte.

Aunque parezca tedioso al inicio y la pereza te invada, si lo empiezas a realizar se volverá una costumbre. Incluso, hay aplicaciones que pueden ajustarse a tu estilo de vida y necesidades para que hagas esta labor.

Las compras por impulso perjudican nuestros bolsillos. (Foto: Freepik)

4. AVARICIA

¿Quién no quiere conseguir más cosas en esta vida? Si estás pensando salir adelante, recuerda que para conseguir los objetivos que te planteas deberás hacer un plan de acción para establecer tus metas a corto, mediano y largo plazo.

Y como todo en esta vida requiere de sacrificios, limítate en realizar gastos innecesarios que solo harán que te endeudes y no avances.

5. LUJURIA

No vivas del deseo apasionado hacia algo que según tú te llevará a tener un status. Para evitar caer en este pecado financiero se recomienda realizar compras inteligentes.

Aprovecha de la mejor manera cómo ayudar a tu bolsillo buscando ofertas y promociones, de esta manera podrás invertir en bienes que más adelante tengan más valor.

La moda o querer llevar la vida de nuestras amistades, sin contar con los recursos suficientes, provocan un desbalance en nuestra economía. (Foto: Freepik)

6. SOBERBIA

No te dejes llevar por ese sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás, pues solo te hará ver cosas superficiales llevándote a actuar por tus emociones.

Este pecado financiero hará que gastes dinero con las últimas tendencias de la moda de marcas costosas.

7. IRA

Si no tienes dinero suficiente para adquirir algo, no te irrites y busques conseguir lo que anhelas con tus tarjetas de crédito.

Los impulsos solo te conducirán a adquirir cosas sin pensar en los intereses que tendrás que pagar más adelante.