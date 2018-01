El manejo deldinero es un problema frecuente cuando se inicia la convivencia, pues cada quien tenía antes un estilo propio de administrarlo. Para el experto en finanzas Facundo Turconi la organización, la comunicación y la paciencia son vitales para una buena economía en pareja. Además de ello, deben considerar los siguientes consejos:

1. Balance inicial. Ante todo hay que saber qué tiene cada uno (ahorros, propiedades, vehículo, deudas). Este recuento es primordial, porque así sabrán con qué cuentan ahora que son pareja.



2. Presupuesto compartido. Siéntense y hagan una lista de todos los gastos de la casa (servicios, alimentación, alquiler) y los gastos personales. Los primeros deben ser compartidos, mientras que los segundos pueden pagarlos cada uno. En el caso de que quieran dividirse los gastos, vean cuáles pueden eliminar. No olviden que ambos deben llevar una vida monetaria más o menos parecida, más allá de los ingresos que cada quien genere.



3. Revisiones y ajustes. Los presupuestos no sirven de nada si no se controlan. Establezcan una reunión mensual para revisar los avances y las fugas de dinero. Es importante la total transparencia para poder realizar a tiempo los ajustes necesarios y no llegar ‘ahorcados’ a fin de mes.

TOMA NOTA:

Una buena convivencia se basa en la confianza y la comunicación. Como dicen: cuentas claras, relaciones duraderas.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.