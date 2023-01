La llegada de un nuevo año implica nuevas metas, objetivos, planes y, por supuesto, retos que todos los emprendedores tendrán que enfrentar. Y es que el mercado cambia constantemente y si quieres ir a la par de él, tienes que adaptarte a sus nuevas necesidades.

Los clientes ya no son los mismos de antes que se conformaban con un buen producto y servicio. Ahora van más allá de lo tradicional. Lo mismo sucede con los trabajadores y colaboradores. Hay cosas que en este 2023 tendrán más prioridad que en los años anteriores.

Expertos de TIC Consultores nos detallan cinco de esos grandes cambios que se vienen con fuerza:

1. El teletrabajo llegó para quedarse

Aunque tiene pros y contras, un gran número de empresas apuestan por esta modalidad. Aprende a organizar tus tiempos y poner límites.

2. Los clientes pospandemia quieren más innovación

Si tu producto o servicio no destaca del resto, simplemente estás resignado a ser parte del montón. Busca ese plus innovador que lo resalte.

3. De la mano de la tecnología

No importa si eres emprendedor, empresario, taxista o profesor, si no aprendes más herramientas tecnológicas, estás fuera del juego.

4. Cuida la salud mental de tus trabajadores

Si tu personal está estresado y con demasiada carga laboral, no rendirá bien. No se trata de cantidad, sino de calidad. Por supuesto, también debes cuidar la tuya. No se trata de trabajar como una máquina, sino de priorizar obligaciones y delegar estratégicamente.

5. Es el momento de dar prioridad a tus redes sociales

Son la imagen de tu negocio, la ventana que captará nuevos clientes. Si hasta ahora no le has dado importancia, es tiempo de hacerlo. No es necesario que tengas todas las del mercado, escoge la que se adapte mejor al giro de tu negocio y perfil de tus clientes, y dedícate a esa.

