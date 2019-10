Reducir los gastos de tu empresa no debería ser complicado: sigue estos consejos

Si eres de las personas que se dio cuenta que su empresa gasta mucho últimamente, pero no sabe en qué con exactitud o quizás está realizando algunas compras que pensaba que eran urgentes, cuando realmente no era así; pues te contamos que estás despilfarrando el dinero en cosas o actividades innecesarias.

Para obtener rentabilidad y optimizar tus gastos, no esperes a entrar en una crisis para recién tomar partida en el asunto, por lo que debes considerar que el control de egresos debe ser una tarea permanente.

Aunque no hay un método aplicable para todas las empresas, ten en cuenta que para reducir gastos tienes que estar seguro de que pondrás todo el empeño para lograrlo.

El portal Entrepreneur publicó un artículo en el que nos da a conocer siete maneras de disminuir los gastos de tu empresa. Presta atención.

El control de gastos ayuda a ver en qué se despilfarra el dinero. (Foto:Freepik) El control de gastos ayuda a ver en qué se despilfarra el dinero. (Foto:Freepik) El control de gastos ayuda a ver en qué se despilfarra el dinero. (Foto:Freepik)

OFICINAS EN ÁREAS ACCESIBLES

​

Aunque no se aplica a todas las empresas, considera trasladar tu oficina a una zona más accesible, pues te ayudará a reducir el gasto de alquiler mensual. Esto siempre y cuando no tengas citas permanentes con clientes o atiendas a una base de consumidores que no es local.



Muchas veces se comete el error se colocar el local del emprendimiento en una zona céntrica o transitada creyendo que con ello lograremos tener éxito, pero ocurre todo lo contrario.



CAMBIA LOS TELÉFONOS POR UN SISTEMA BASADO EN LA NUBE

​

Para implementar este cambio, primero da una mirada al uso del teléfono a tu negocio, si es mínimo considera pasar a una opción basada en la nube, pues muchos de los consumidores prefieren comunicarse a través de correos electrónicos, chat o redes sociales.



Este consejo está más orientado a trabajadores independientes, quienes buscan ahorrar en la compra y planes mensuales de celulares.



Todo buen emprendedor debe saber que la reducción de gastos es un tema estratégico. (Foto:Freepik) Todo buen emprendedor debe saber que la reducción de gastos es un tema estratégico. (Foto:Freepik) Todo buen emprendedor debe saber que la reducción de gastos es un tema estratégico. (Foto:Freepik)

AUDITA LOS ESTADOS BANCARIOS DE TU EMPRESA



A menudo debes revisar qué gastos se están realizando en tu empresa. Si no puedes hacerlo mensual, al menos de forma trimestral podrás detectar a qué se deben tantos egresos. Quizás descubras que inscribiste a una suscripción de alguna aplicación y te olvidaste anularla porque descubriste que era innecesaria.



Asimismo, presta atención a las cosas pequeñas que pueden pasar desapercibidas, pero al cabo de un tiempo notarás que el dinero se estaba yendo en algo innecesario.



CONVIERTE ESPACIO DE OFICINA NO UTILIZADO EN UN COWORKING

​

Si ves que en tu empresa hay un espacio que no está siendo utilizado, piensa que si lo arriendas puedes obtener un ingreso extra que te ayudará a disminuir gastos o destinarlos para otras adquisiciones. Esto podría ayudarte a tener nuevas oportunidades comerciales y asociaciones.



En caso, el lugar que ocupa tu emprendimiento es arrendado, revisa las cláusulas y si se te permite un subarrendamiento, puedes hacerlo; caso contrario, conversa con el propietario para ver si es posible.



Una empresa no debe esperar una crisis para iniciar acciones. (Foto:Freepik) Una empresa no debe esperar una crisis para iniciar acciones. (Foto:Freepik) Una empresa no debe esperar una crisis para iniciar acciones. (Foto:Freepik)

USA TARJETAS DE CRÉDITO



Aunque parezca descabellado se recomienda usar una o dos tarjetas de crédito. Eso sí, de forma responsable sino se convertirá en algo peligroso.



Se pide su uso para canalizar todos los gastos comerciales, siempre y cuando pagues puntual cada fin de mes. De esta manera podrás acumular puntos y ahorrarte dinero en pasajes aéreos y hoteles para tus viajes de negocios. Y si no los haces, pues hay oportunidades de devolución de efectivo.



BUSCA OFERTAS MÚLTIPLE



Si buscas contratar los servicios o productos de un proveedor, no te quedes con dos o tres opciones, busca más. Solo de esta manera podrás analizar y contrastar cuál es el que más te convenga.



Aunque tu emprendimiento recién esté empezando y pienses que para evitar gastos en llamadas te quedas con el menos peor, más adelante cuando pidas una gran orden de producción, notarás la diferencia.



Costo de producción, gastos generales y mantenimiento son los rubros más importantes sobre los cuales deberás poner atención para reducir tus gastos. (Foto:Freepik) Costo de producción, gastos generales y mantenimiento son los rubros más importantes sobre los cuales deberás poner atención para reducir tus gastos. (Foto:Freepik) Costo de producción, gastos generales y mantenimiento son los rubros más importantes sobre los cuales deberás poner atención para reducir tus gastos. (Foto:Freepik)

ANALIZA EL GASTO PUBLICITARIO



Antes de realizar gastos publicitarios y hacer algún tipo de inversión en redes sociales, revise, mida y optimice los egresos que le están generando hasta el momento, y si hay un retorno hacia la empresa cambie de metodología.



Muchas empresas despilfarran dinero invirtiendo en algo que no les está funcionando, pero no se dan cuenta debido a que dejan de lado el análisis.