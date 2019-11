Rojo, verde, azul, amarrillo o gris: ¿qué tipo de personalidad financiera tienes?

Si una persona sabe lo que realmente vale el dinero y todo el esfuerzo que se hizo para conseguirlo, de seguro será precavido a la hora de realizar algunos gastos; sin embargo, pese a ello, hay quienes, al momento de tener un monto en sus manos o tarjetas de crédito, lo primero que hacen es gastar todo.

De acuerdo con la manera cómo funcionan las emociones de la gente relacionada al dinero se podría determinar qué tipo de personalidad tiene cada una.

Las actitudes sobre cómo gastas y ahorras ayudan a analizar la manera de tomar decisiones financieras, según Ganiyah Fajingbesi, consultora pública en Baltimore, citada por Entrepreneur.

La experta agrupa estos comportamientos en cinco tipos de personalidad y asigna un color a cada una. Conoce cuáles son:

Entender cómo piensas sobre el dinero, te ayudará a sacarle mayor provecho. (Foto: Pixabay) Entender cómo piensas sobre el dinero, te ayudará a sacarle mayor provecho. (Foto: Pixabay) (Foto: Pixabay)

VERDE

Es la persona cuyo pensamiento se basa en que el dinero tiene que invertirse para generar más ganancias y de esta manera hacer crecer su negocio.



Este tipo de personalidad está relacionado al típico emprendedor.



Los emprendedores buscan hacer crecer su dinero. (Foto: Freepik) Los emprendedores buscan hacer crecer su dinero. (Foto: Freepik) (Foto:Freepik)

AZUL

Quienes saben cumplir con los presupuestos y no piensa en arriesgar lo ganado para no caer en una posible crisis, se encuentran en este tipo de personalidad.



Aquí están los empleados que administran las finanzas de forma responsable.



Llevar las cuentas de forma responsable, ayuda a hacer crecer las finanzas. (Foto: Freepik) Llevar las cuentas de forma responsable, ayuda a hacer crecer las finanzas. (Foto: Freepik) (Foto:Freepik)

AMARILLO

Este color es típico de las personas que son gastadoras emocionales; es decir, adquieren artículos de lujo porque con ellos buscan sentirse mejor.



Son lo que aceptan que el trabajo es duro y debido a ello piensan que deben estar siempre en las grandes ligas.



Hay personas que solo piensan vivir de lujos, pese al dinero que les demandará. (Foto: Freepik) Hay personas que solo piensan vivir de lujos, pese al dinero que les demandará. (Foto: Freepik) (Foto:Freepik)

GRIS

Es la típica persona que no aspira a tener grandes cantidades de dinero. Pero si desea obtener muchas ganancias, esperará sin desesperarse a que todo dé sus frutos.



En este color se encuentran las personas sumamente pacientes, quienes esperan que todo llegue en su momento.



Las ganancias no siempre se obtienen de la noche a la mañana, tendrá que pasar un tiempo para que el dinero crezca. (Foto: Freepik) Las ganancias no siempre se obtienen de la noche a la mañana, tendrá que pasar un tiempo para que el dinero crezca. (Foto: Freepik) (Foto:Freepik)

ROJO

Son las personas que no saben manejar sus finanzas y siempre tienen deudas, pero lo peor es que entre sus planes no está pagarlos; por el contrario, siguen adquiriendo préstamos y se sobre endeudan.



Quienes tiene esta personalidad, no manejan el dinero de manera realista.



Endeudarse no es buena señal para nadie. (Foto: Freepik) Endeudarse no es buena señal para nadie. (Foto: Freepik) (Foto:Freepik)

PRECISIÓN

La especialista señala en Entrepreneur que la mayoría tiene una mezcla de dos colores, solo tendrás que analizar bien y determinar dónde te ubicas. Asimismo, menciona que una vez que se tome conciencia sobre qué tipo de personalidad financiera se tiene será muy beneficioso si se tiene un negocio.



Ello conllevará a elegir un socio que te ayude a compensar tus debilidades financieras y evitar errores que podrían perjudicarte.