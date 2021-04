Tres tendencias de zapatillas que la romperán en este 2021.

Caracterizadas por su gran comodidad y ese toque cool que van con cualquier look, las zapatillas se han convertido en las perfectas aliadas de nuestros looks diarios en esta nueva normalidad. Mucho más que un simple accesorio, la denominada cultura sneaker ha hecho de este calzado todo un fenómeno no ajeno a las tendencias.

Si tienes pensado en comprarte un nuevo par, la plataforma digital Ripley.com.pe te presentan las últimas tres tendencias que han traído para ti.

· Tendencia Retro:

Los modelos clásicos de antaño se apoderan de esta tendencia, son las bien llamadas “zapatillas de siempre”. Si eres una persona que le gusta vestir de forma clásica y sin complicaciones este estilo es el tuyo. Estas zapatillas serán siempre una buena inversión. Si bien los modelos blancos siguen siendo las más demandadas, podrán encontrar colores nude, marrones o negros. Puedes combinarlas con un pantalón de dril, un polo y una chaqueta. ¡Causarás sensación!

· Tendencia Hiker:

Esta tendencia viene teniendo fuerza entre los jóvenes y parece que ha llegado para quedarse por mucho tiempo más. Son las llamadas “todo terreno” o modelo chunkys con una amplia plataforma que van perfectas con el uso de pantalones acampanados como un jean y un polo blanco o negro para darles el protagonismo que necesitan estos modelos.

· Tendencia Sporty:

Son las zapatillas con estilos más sporty que se adaptan a cualquier estilo y las más cómodas para dar esos paseos al aire libre o estar en casa. Puedes usarlas con buzo, con jeans o hasta con un traje para darle ese lado comfy a tu outfit para ir a trabajar. Tienen amplios colores y modelos en distintas marcas que han presentado esta temporada en sus modelos sporty.

Los ‘Mom jeans’: esto es todo lo que debes saber sobre la prenda clásica de los 90

Cuando te digan que la moda se reinventa o que vuelven estilos de décadas pasadas que pensaste que habían pasado a la historia, piensa que no hay nada más cierto.

En esta nota conoce más de una pieza que reinó en los años 90, y que hoy vuelve con fuerza para recordarte que todo tiempo pasado siempre fue mejor.

Te hablamos de los ‘mom jeans’, o pantalones de corte alto que llevan este nombre gracias a que fueron los favoritos de las mujeres en los años 90. Seguro muchas madres vistieron esta prenda y se convirtió en una debilidad que hoy vuelve a ser protagonista.

En esta nota te contamos cómo llevar esta pieza de temporada con mucho estilo, según Zoila Castro, directora comercial del instituto de Moda & Diseño.

1. Identifícalos. Son de talle muy alto, lo que quiere decir que estilizan la cintura y la figura de una manera muy especial. La estructura de la pernera es completamente recta, dando el efecto de tener unas piernas súper altas.

2. ¿A qué silueta se acomoda? No importa qué talla uses o qué tipo de cuerpo tengas. ¡Los ‘mom jeans’ resaltarán tu anatomía!

3. Va con cualquier estilo. No importa si quieres lograr un look casual o chic, estos jeans son perfecto para cualquier ocasión.

4. Con zapatos bajos o botines. Va bien, según el estilo que quieras proyectar, pues gracias a su corte alto ayudará a calzar con unos botines hasta la pantorrilla (que además te cubrirán del frío) o unas zapatillas y ballerinas, para lucir más cómoda en tus pasos.

5. Sobre todo, con blusas y polos largos. En general, casi cualquiera de estas piezas puede ser la pareja perfecta de tus ‘mom jeans’, gracias al talle alto, que hace que puedas meterla por dentro de los mismos y crear un efecto retro muy atractivo para tu imagen.