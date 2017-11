Trucos de Belleza: Estos 4 consejos te ayudarán a lucir tu cabello delicado

¿Te has dado cuenta de que tu cabello se enreda y se quiebra con facilidad? Esto significa que tus hebras capilares son muy delgadas. Las causas son variadas: genética, falta de ciertas vitaminas en el organismo, cambios hormonales y estrés. Pero no te preocupes, solo necesitas darle algunos cuidados especialespara que luzca suave, sano y con brillo.

Sigues estos trucos de belleza para lucir un cabello delicado saludable:

1. Champú y acondicionador.

Es importante que uses productos para tu tipo de cabello. Si no sabes cuáles son, consulta con tu estilista o en la tienda de productos de belleza. No olvides que el acondicionador solo se aplica del medio a las puntas con un ligero masaje, sin sobar.

2. El peinado.

Los cabellos muy delgados o finos tienden a esponjarse con facilidad. Para evitarlo, utiliza un peine de cerdas anchas, una crema anti-‘frizz’ y no te cepilles en exceso ni bruscamente.

3. Evita la secadora y la plancha.

El calor puede causarte problemas como ‘frizz’, quiebre o puntas horquilladas. Si necesitas usar estos aparatos, coloca un protector térmico en tu melena. Reducirá los daños.

4. Protección.

Es esencial que cada cierto tiempo acudas a un centro de belleza para que tu pelo reciba el tratamiento adecuado. Este puede ser a base de ampollas, cremas u otros procedimientos capilares. Esto ayudará a fortalecerlo.

