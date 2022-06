El 80 % de los divorcios terminan en peleas, denuncias y juicios. Esta problemática causa un alto impacto emocional en los hijos. Por eso, los padres deben hacer todo lo posible para que la separación no dañe la salud mental de sus retoños. ¿Qué pueden hacer? La psicóloga Mayra Velásquez Puelles brinda los siguientes consejos:

1. Prepara una conversación con todos los miembros de la familia presentes: progenitores e hijos. Además, utiliza un lenguaje sencillo y claro, con explicaciones cortas.

2. Transmite calma y serenidad. No solo con lo que dices, sino también con tus gestos y tu tono de voz.

3. Explica que es una decisión definitiva y tomada por ambos progenitores. No menciones una futura reconciliación, eso alimentará la imaginación de tu hijo, y no le dejará asimilar de una forma adecuada la separación.

4. Haz hincapié en que nadie tiene la culpa. Además, dile a tu pequeño que siempre lo amarás.

5. Ayúdale a expresar sus emociones de enfado o tristeza. Pregúntale qué piensa y qué siente.

CAMBIOS EN EL MENOR

“Una separación agresiva y conflictiva puede generar en el niño cambios emocionales (tristeza, melancolía, llanto, agresividad), miedo al abandono, culpabilidad por la separación y baja concentración académica”, indica la especialista.

DATITO

El niño necesitará tiempo para comprender y asimilar la situación. Es normal que se muestre enfadado o triste. Permanece atento a estas reacciones.

