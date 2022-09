Salir de viaje es una de las formas de desconexión preferidas por las familias y adultos independientes que deciden recorrer el mundo para ver nuevos paisajes, experimentar el día a día de otras culturas y ganar perspectiva. Apostar por salir unos días de la ciudad o incluso del país requiere de un presupuesto suficiente para costear pasajes, un seguro de viajes, alimentación, hospedaje y hasta el servicio de guía turístico si queremos aprender mucho más sobre el destino.

Sin embargo, existen maneras de economizar (y mucho) cuando se hace un viaje. Para lograr el desafío de ahorrar al máximo deberemos tomar en cuenta dos detalles muy importantes: flexibilidad y anticipación. Los especialistas de MAPFRE comparten cinco recomendaciones para disfrutar un viaje seguro cuidando también tu economía:

1. Volar barato. No es una novedad que para comprar un vuelo barato hay que buscar con anticipación. Sin embargo, esta no es la única manera de ahorrar al buscar un vuelo. Una práctica muy común entre los viajeros a tiempo completo es realizar la búsqueda del vuelo en una plataforma de amplio alcance que permita medir el precio en distintas aerolíneas e incluso combinar el vuelo de ida en una y el de retorno en otra para encontrar una mejor tarifa total. Y no olvides hacer esta búsqueda en el modo incógnito de tu buscador. Esto te permitirá desactivar las cookies y obtener precios incluso más económicos.

2. Hospedaje cómodo y económico. Todos los destinos suelen tener hospedajes de diferentes precios; sin embargo, muchas veces al fijarnos solo en el costo podemos sacrificar mucho la calidad del servicio. Entonces, hay otros aspectos que pueden ayudarnos a ahorrar en hospedaje y con una gran experiencia. Lo primero será decidir si viajas en grupo o solo. Si vas con más personas, puedes considerar habitaciones múltiples y distribuir el costo entre todas para lograr una tarifa menor por persona. En viajes internacionales hacia países con un transporte integrado, podemos identificar las zonas más económicas, seguras y no necesariamente turísticas, simplemente teniendo en cuenta que nuestro hospedaje se ubique cerca de una estación de metro para llegar en pocos minutos a las zonas que queremos visitar.

3. Alimentación. La gastronomía es parte de la cultura local de un destino y está incluida en el checklist de la mayoría de viajeros. ¿Cómo acercarnos a las tradiciones culinarias de un país sin gastar de más? La respuesta está en la planificación e investigación previos al viaje. Al igual que las guías culinarias de restaurantes de cinco tenedores, las revistas de viajes más conocidas tienen rankings de los mejores restaurantes económicos para turistas que viajan con un presupuesto justo. Otra forma de ahorrar es almorzar en foodtrucks saludables, mercados que cumplan con las normas de salubridad y restaurantes familiares a los que acuden los locales.

4. Guías turísticos. Los guías turísticos a la medida de tu presupuesto existen y llevan el nombre de ‘free tour’. A través de esta modalidad, puedes coordinar a través de una plataforma la hora y fecha de tu recorrido y pagarle al guía de acuerdo a la disponibilidad de tu bolsillo. Existen múltiples opciones de plataforma dedicadas a este tipo de servicio, elige la más segura y con mayores validaciones y ¡listo!

5. Utiliza un seguro de viaje. Tomar las medidas de seguridad y prevención básicas al viajar será muy importante para evitar accidentes y eventualidades; sin embargo, es importante ser conscientes de que una emergencia puede ocurrir en cualquier momento. Los seguros de viaje sirven para cubrir riesgos como la pérdida de equipaje, un retraso o cancelación del vuelo o una emergencia de salud.

SEGUROS DE VIAJES

Viajar es una experiencia importante y se puede hacer con un presupuesto económico. Elige un destino y empieza a planificar tu siguiente aventura con tranquilidad, incluso en un contexto en el que todavía es posible contagiarse con COVID-19. Los seguros de viajes MAPFRE incluyen también asistencias médicas por esta enfermedad, así como una compensación por cancelación del viaje en caso de sufrir un contagio antes del vuelo programado.

MÁS INFORMACIÓN:

Línea 2 del Metro de Lima: iniciaron trabajos para reabrir al tránsito 2,5 km de la Carretera Central

Conductores de motos pueden realizar el pre-registro de sus brevetes hasta el 30 de setiembre

Del Callao a Jesús María: trasladan corazón en 7 minutos para ser trasplantado a padre de familia