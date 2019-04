Usain Bolt: Conoce al mototaxista que compitió con el hombre más rápido del planeta [FOTOS]

A sus 37 años, Miguel Ángel Poma no imaginó que conocería y, más aún, competiría con su mototaxi contra el atleta Usain Bolt, considerado el hombre más rápido del planeta, el pasado martes 2 de abril en el ‘Malecón Cisneros’, en Miraflores. Fuimos a buscar a este vecino de San Juan de Lurigancho y lo encontramos trabajando con su vehículo en la estación Caja de Agua del Tren Eléctrico.



Este vecino de Lima Este nos contó que su prima lo contactó con la encargada del evento, así es como llegó esa tan ansiada competencia. "Ella (la encargada del evento) me llamó y me pidió que le enviara fotos de mi mototaxi y una mía. Lo hice y entré a un proceso de selección con otros mototaxistas. Después me dijeron que había sido elegido para un evento", recuerda este joven que conoció de cerca a Usain Bolt.



Miguel también nos dijo que al inicio no sabía con quién competiría

"Solo supe que era para correr contra un atleta conocido, en Miraflores. Pero no mencionaron su nombre. Dos días antes de la actividad, vinieron a probar la mototaxi y ahí me dicen que el atleta es Bolt y yo les dije: ¿quién es Bolt? (risas)", expresó con una risa tímida.



¿No sabías quién era?

No, pero cuando me dicen: ‘es Usain’, ahí recién reaccioné y grité Usain Bolt, el velocista (risas). Me quedé frío en ese instante y casi casi me desanimo de participar (risas).



¿Qué sentiste al tenerlo tan cerca?

Felicidad, no todos los días uno compite contra un atleta internacional como él. Yo sabía que al terminar la carrera él manejaría mi mototaxi, más bien estaba ansioso de que subiera. Es una bonita experiencia que compartiré con mis siguientes generaciones.



Muchos reclamaron que demoraste en salir, ¿qué pasó?

La moto estaba prendida. Creo que el sonido del motor y los gritos de la gente impidieron que escuchara el disparo de partida. Cuando vi que Bolt arrancaba, recién aceleré.



¿Y te tomaste tu selfie?

No pude, porque estaba manejando y luego fue complicado, pero había una cámara dentro de mi moto. Estoy esperando que me la envíen los encargados del evento (risas).



¿Tu familia qué te dijo sobre tu participación?

Al llegar a la casa, mi hijo me dijo sonriente: ‘Papá, te he visto en la televisión’. Luego me reclamó: ‘¿Por qué no le has ganado?’ (risas).



¿Arreglaron tu vehículo para la competencia?

Mi moto ya era de color rojo, solo le añadieron algunas cositas como las llamas amarillas, el puma corriendo (logo de la marca ‘Puma’) y el lema ‘Forever Faster’ (siempre rápido).



¿Tus amigos mototaxistas cómo te recibieron?

Me gritaron: ‘Oye, tortuga’ (risas).



En un día normal, ¿cuál es tu actividad?

Desde hace un año y medio trabajo haciendo ‘carreritas’ con mi mototaxi. Pero como la vida no está para tener un solo trabajo, hago mis cachuelos arreglando sistemas de aire acondicionado o como repartidor en moto lineal.

