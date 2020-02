Aunque se piense que el uso del preservativo es algo muy sencillo, algunas personas estarían cometiendo errores sin saberlo. Por eso es mejor informarse y evitar el contagio de enfermedades como el VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS), así como prevenir los embarazos no deseados.

El doctor Carlos Benites, director de la Dirección de Prevención y Control de VIH, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis (DPVIH) del Ministerio de Salud, explica que algunos de los errores más frecuentes son no percatarse de la fecha de vencimiento, colocarlo en la billetera o usarlo de manera incorrecta. Para no seguir cometiendo estas fallas, el especialista explica algunas dudas:

- Los condones tienen fecha de vencimiento. Como todo producto, expiran a los cuatro o cinco años. Por eso, es importante fijarse en la etiqueta ya que un condón vencido tiende a romperse.

- No hay que ponerse más de uno a la vez. No es que mientras más condones uses, estarás más protegido; al contrario, este tipo de práctica puede generar una fricción entre ambos preservativos y romperse.

- Hay que colocarlo antes del inicio de la relación sexual y mantenerlo hasta después de la eyaculación.

- Si se usa lubricante con el profiláctico puesto, ese producto debe tener entre sus componentes agua, ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de que el condón se dañe.

- No exponerlos a altas temperaturas, como guardarlos en la billetera, porque podrían deteriorarse.

Sabías que...

El uso de preservativo en el Perú no es muy alto, solo el 19% de la población lo utiliza, según el Ministerio de Salud.