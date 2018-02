¿Sabes utilizar correctamente el aire acondicionado de tu auto?

Amigo conductor, sabemos que los altos índices de calor hacen que los paseos y traslados en auto se vuelvan insoportables. En estos casos, el aire acondicionado podría haberse convertido en una alternativa necesaria para ti.



No obstante, a pesar de los beneficios que este mecanismo te pueda dar, no olvides que el mal uso del aire acondicionado podría afectar el rendimiento de tu vehículo.



Por ejemplo, el consumo del combustible podría incrementarse entre un 5% y 20%; y en términos de potencia, hasta 15 HP (caballo de fuerza) según las exigencias de climatización (dependiendo del tipo de vehículo).

En este contexto, es importante que uses el aire acondicionado de modo inteligente. Total lubricantes te brinda las siguientes recomendaciones sobre el uso correcto de este equipo.



• Mantén ventilado tu auto: Antes de subir a tu vehículo primero baja las ventanas para que circule el aire en el interior de este y así evitarás sentir la sensación de acumulación de calor en el auto.



• Enciende el aire con ventanas abiertas: Si el ambiente del vehículo está muy cargado por el calor, prende el aire acondicionado con las ventanas abiertas. Cuando el interior del auto esté más fresco, procede a cerrar las ventanas.



• Orienta las rejillas: Direcciona las rejillas de tal manera que la ventilación se dirija hacia todo el auto y no solo a los pasajeros. De preferencia las rejillas deben permanecer centradas.



• Dale un respiro al aire acondicionado: Una forma de evitar que se estropee rápidamente es evitar que trabaje al máximo rendimiento. Por mucho que la temperatura en el exterior supere los 30 °C, es aconsejable conectarlo a régimen medio y bajar las ventanillas unos minutos.



• Lleva a cabo limpieza general del equipo: Quitar el polvo y el moho. En caso de no usar el aire acondicionado, enciéndelo una vez a la semana durante dos minutos y en invierno, trata de hacer lo mismo en menos intensidad. De esta manera, evitarás perder la eficiencia original del aire acondicionado por año.

