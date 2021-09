Todas las noches Vanessa Silva encanta con su dulzura, talento y belleza en la telenovela ‘Luz de Luna’. La actriz venezolana se ha robado el cariño del público que la reconoce en las calles y le pide fotos. Conoce más de ella.

Vanessa, ¿esperaste tener tanto éxito y acogida con la telenovela?

Siempre trabajas para que el proyecto sea exitoso, pero esto ha superado todas las expectativas.

Eres venezolana, ¿qué tal la experiencia de trabajar con actores peruanos?

Increíble, a mí me encanta trabajar con ellos porque son talentosos.

Algunos creen que eres la hermana de André Silva...

Sí, pero no somos hermanos, no hay un lazo sanguíneo. Es más, en una telenovela dos hermanos no podrían ser pareja.

¿Las personas te reconocen en la calle?

Sí y es superloco porque salgo sin maquillaje, con la mascarilla.

¿Qué te dicen cuando te ven?

Lo que más me preguntan es: ‘Luna está viva, ¿verdad?’. Y yo les digo que no sé, que deben ver la telenovela (risas).

¿Es difícil vivir lejos de tu familia?

Dificilísimo. Nunca te acostumbras a tener a la gente que más amas lejos.

¿Ya conocías Perú?

No, es la primera vez, estoy conociéndolo mientras trabajo.

¿Cuál es tu plato favorito de nuestra gastronomía?

El cebiche y fácilmente puede ser uno de mis platos favoritos de la vida.

¿Has realizado algo de turismo?

No, porque no sería capaz de exponerme a mí y a un equipo enorme que trabaja en ‘Luz de Luna’.

¿Qué es el amor para ti?

Es la fuerza que mueve el mundo.

¿Cómo es tu pareja ideal?

Alguien que sea detallista, amoroso, que me impulse a crecer y con quien me pueda reír. Tengo a mi pareja ideal desde hace muchos años (risas).

Tres palabras con las que te defines...

Perseverante, positiva y feliz.

¿Cuáles son tus sueños?

Poder vivir toda la vida de la actuación, seguir siendo feliz, que mis papás se sientan orgullosos de mí y que puedan vivir conmigo otra vez.

Cuando termines de grabar la telenovela, ¿te quedarás en el país?

Por ahora no tengo planes de quedarme, pero vamos a ver qué pasa.

