Al casarse, muchas parejas buscan tener su espacio propio, pero no tienen el dinero suficiente para comprar un departamento, y piensan que el alquiler es tirar el dinero a la basura. Por eso, deciden invertir todos sus ahorros en construir un piso en la casa de los padres o los suegros. Después de todo, qué mejor opción que estar cerca de la familia para que los hijos crezcan junto a los abuelos.

Sin embargo, esta no siempre es la mejor alternativa. Según el artículo 938 del Código Civil, ‘el propietario de un bien adquiere por accesión lo que se une o adhiere materialmente a él’. Por eso, es mejor que antes de tomar una decisión tan importante, lo consultes con un asesor legal.

“Si construyes sobre una propiedad que no es tuya, será un gasto en vano porque todo lo que se construya sobre ese inmueble le pertenece al dueño de este. Lo que debes hacer, previamente, es un contrato de compra y venta, e inscribir tu construcción en Registros Públicos. Esto último es muy importante, porque no basta con el documento.”, comenta Carmen Moretti, abogada.

Recuerda que existen muchos casos donde familias enteras han sido desalojadas por no tener sus papeles en regla. No importa si tú hiciste un trato de palabra con el dueño, que es tu suegro o padre, si no hay un documento que avale esa decisión, entonces no sirve de nada.

“Si el dueño de la propiedad fallece, el inmueble (tenga los pisos que tenga) se reparte por igual entre los herederos. Si no has hecho el contrato y la inscripción, no tienes derecho a reclamar nada y te pueden botar en cualquier momento”, finaliza la especialista.

Si ya construiste en la casa de tus suegros o padres, redacta una minuta que te acredite la propiedad del suelo, te reconozca el valor de la construcción y el derecho de la superficie.

Cinco razones para ahorrar de manera formal

Estar en el sistema financiero tiene réditos, más allá de los intereses

La manera más viable de aumentar nuestros ingresos es a través del ahorro. Foto: iStock.

Además de los intereses a ganar, ingresar a ahorrar al sistema financiero formal trae beneficios que la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) destaca:

1. Ahorros protegidos. Deposite dinero en una institución financiera autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y estará protegido por el Fondo de Seguro de Depósitos, que le entrega de inmediato su plata si la entidad quiebra (hasta S/ 121,910).

2. Mejor acceso al crédito. Financieras y bancos le ofrecerán créditos con tasas de interés mucho menores que las de prestamistas informales.

3. Transferencias y pagos. Transfiera dinero dentro y fuera del banco, así como pague servicios, préstamos, tarjetas de crédito, recargas de teléfono y mucho más, de manera presencial o virtual.

4. Canales de atención para consultas y operaciones. Consulte el estado de sus cuentas y realice operaciones en canales de atención: banca móvil, banca por internet, banca telefónica, agentes corresponsales y cajeros automáticos.

5. Menores tasas en préstamos. Si tiene calificación positiva por pagar puntualmente sus obligaciones financieras, accederá a futuros créditos con menos tasas de interés y mejores condiciones.

DATOS

La página www.sbs.gob.pe muestra a las entidades financieras formales respaldadas con el Fondo de Seguro de Depósitos.

