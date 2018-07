Vecina de Carabayllo es la campeona de karate en los Juegos Suramericanos de Cochabamba

Mide tan solo 1.50 m y pesa 48 kilos, pero pocos podrían pensar que esta mujer pequeña de estatura y con una cara tan angelical, podría lanzar tremendos golpes a sus oponente. Gracias a esas notables pegadas con manos y pies, Ingrid Aranda Javes (25) fue medalla de oro en la categoría femenina de mayores en Karate durante los recientes Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. Esta vecina de Carabayllo nos recibió en su casa, donde también funciona su academia.



¿Desde cuándo practicas karate?

Desde los 9 años y fue por un profesor de karate que llegó a mi colegio, en Iquitos, para ofrecer una beca. Me gustó la idea y desde ahí lo práctico.



¿Por qué te decidiste por esta disciplina?

Porque es distinta a las demás y se ha vuelto un sentimiento. Para mí el karate es mi centro de apoyo, lo disfruto, lo vivo y dejo el 100% en la cancha. Me concentro tanto que me olvido del mundo.



¿Cuál es tu modalidad?

El karate tiene dos modalidades Kumite (peleas cuerpo a cuerpo) y Kata que son las demostraciones de técnicas. En esta última me desenvuelvo mejor.



¿Qué califica el jurado?

En el kata califica la fuerza, explosión, dinamismo de los movimientos y las técnicas durante el minuto y medio o dos que dura la demostración.



¿Y qué te han dicho de tu técnica?

Que transmito mucha pasión y carácter. Mientras tus movimientos vayan al ritmo de los latidos de los miembros del jurado, ya te los ganaste.



¿Cuántas medallas has ganado?

Unas 20 medallas en campeonatos realizados en Argentina, Ecuador, Bolivia y otros países.



¿Cómo son tus días de entrenamiento?

Me levanto a las cuatro de la mañana y llegó a las seis a la Videna, entreno durante tres horas y luego continuó con mis labores.



Es bien largo tu trayecto, ¿has pensado en mudarte?

Ya me acostumbré y sé que todo esfuerzo tiene su recompensa como me dice mi mamá.



¿Qué es lo más duro de las preparaciones?

Creo que la comida (risas). Yo como mucho y todo el día. Pero dos meses antes de un campeonato estoy a dieta. Sufro, pero sé que es para estar en óptimas condiciones.



¿Alguna vez has tenido que utilizar el karate para defenderte?

Sí, una vez me quisieron asaltar al bajar del bus. El ladrón se me acerco por detrás y con su brazo me estaba asfixiando. Yo lo agarré del brazo y lo tumbe al suelo, lo golpeé hasta que me soltó.



¿A qué te dedicas aparte de este deporte?

Estudio Arte y Diseño en la Universidad César Vallejo y tengo mi academia de karate para niños mayores de 4 años en mi casa de la urbanización Las Begonias en Carabayllo.



¿Cuál es tu meta deportiva?

Llegar al podio olímpico en karate, participar en las olimpiadas y dejar en alto el nombre del Perú.



¿Y cuáles son tus próximas competencias?

Me estoy preparando para el Mundial de Karate en España, que será en octubre de este año, y para Los Juegos Panamericanos del 2019 que serán aquí en nuestro país.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.