La pandemia obligó a muchos profesionales a reinventarse y emprender en negocios ajenos a su rubro, como es el caso de Azucena Jaimes (24), quien se dedicaba al turismo, pero ahora vende maquillaje original a través de las redes sociales. Esta vecina de Comas no la he tenido fácil, pues en su primera venta la estafaron con billetes falsos, pero esto no la amilanó, sino todo lo contrario: le dio fuerzas para seguir adelante con ‘Blazu’. Conoce más de su historia.

¿Cómo nació tu emprendimiento?

Blazu nació en mayo del 2020, es decir en plena pandemia y se dio porque mi carrera está dedicada al turismo y no podía trabajar en ella. Entonces, decidí aprovechar una de mis pasiones, que es el maquillaje, para iniciar un pequeño negocio. Tenía mucha incertidumbre, miedo y dudas, pero seguí adelante.

¿Con cuánto capital te iniciaste?

Inicié con aproximadamente 450 soles. Con ese dinero logré comprar 10 productos, que en realidad es muy poco para el rubro del maquillaje original. Creé las redes sociales y un año después aquí seguimos.

¿Cuál fue el primer artículo que vendiste?

Fue una paleta de sombras, pero nos estafaron. Nos entregaron billetes falsos (risas). Ahora me causa gracias, pero en su momento fue muy fuerte. Ser emprendedor es un aprendizaje del día a día.

¿En cuánto tiempo tu negocio se volvió rentable?

Después de un año. Al inicio fue muy difícil.

¿Qué ha sido lo más difícil de emprender?

El ser emprendedor de por sí ya es difícil. Pero, con mi negocio el hecho de que al inicio una misma se encarga de organizar, vender, generar contenido para redes, empaquetar, responder mensajes, buscas productos. Trabajaba las 24 horas del día, pero ahora ya encontré el ritmo, además, mi hermana se unió para sacar adelante el negocio.

Blazu tiene más de 180 productos de maquillaje en stock.

¿Recibiste alguna capacitación para mejorar tu negocio?

He llevado cursos de administración, pero emprender es distinto, por eso utilizo las redes sociales o YouTube para informarme sobre el marketing digital o conocer experiencias de otros emprendedores.

¿Cómo logras enganchar a tus compradores?

Con el buen trato, les entrego detalles especiales en sus pedidos, ayudándolos en la elección de sus productos y también generando contenido de valor por las redes sociales .

¿Qué redes sociales utilizas para promocionar tus productos?

Utilizamos Facebook , Instagram y TikTok pero estas dos ultimas son las que más nos ayudan para llegar a nuestros clientes.

¿Cuántos productos tienes stock?

Tenemos más de 180 productos en stock. Todo es maquillaje original.

¿Cada cuánto tiempo los renuevas?

Cada quincena llegan productos nuevo , ya que existen muchas marcas de maquillaje original y hay demasiada variedad en el mercado. Intentamos traer lo mejor de cada línea.

Productos de maquillaje de 'Blazu'.

¿Qué evalúas antes de poner a la venta un producto?

Que sea de calidad, llamativo y que se adapte a las diferentes necesidades que tenemos .

¿Qué te diferencia de otros emprendimientos del mismo rubro?

Los detalles y el seguimiento luego de la venta. Nos esforzamos para que reciban el pedido perfecto y con un regalito especial. Además, trabajamos bajo el concepto de que la belleza es distinta única y original, eso se lo recordamos a nuestros clientes.

¿Dónde te puede encontrar?

Nos encuentras en Instagram y TikTok como: @blazu.store. En Facebook como: Blazu. También nos pueden escribir al WhatsApp y Telegram: 923 114 845.