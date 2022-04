Uno de los sueños de la familia Estelita García era convertir su bodeguita en un minimarket, y lo lograron gracias al trabajo constante, disciplina y entusiasmo. Esta renovación y ampliación del local se hizo después de 22 años de funcionamiento en Pueblo Libre.

“Mis padres vendían cerveza en la selva, pero la situación se complicó allá y vinieron a Lima. Llegaron en el 2000 y justo un familiar estaba traspasando su bodega. Apostaron por ese negocio y desde entonces no han parado. Yo tengo una maestría en Marketing y eso me está ayudando a impulsar la bodega que se ha convertido en un minimarket y que por ahora lleva mi nombre. El camino aún es largo porque queremos tener una cadena de markets en la capital y, por qué no, en provincias”, se entusiasma Junior Estelita García, hijo menor de la familia.

Esta bodega se ha mantenido a través de los años por la buena atención, ya que su madre, doña Ana Pilar García (55), siempre está pendiente de sus caseritos, les pregunta cómo está la familia, qué cocinarán ese día… hace que la comunicación sea lo más amistosa y fluida posible. A esto se sumó la tecnología (pagos digitales, transferencias, POS), el servicio de delivery y ahora la ampliación del local.

“Todo ha funcionado bien, pero realmente nuestro ‘gancho’ con los caseritos es que vendemos de todo, desde abarrotes hasta verduras, frutas y pollo. Se puede decir que somos un pequeño mercado donde las personas pueden encontrar lo que necesitan. Aún faltan algunas cosas para estar al 100%, estamos impulsando el nombre del minimarket también en las redes sociales”, afirma el emprendedor de 30 años, quien en base a su experiencia recomienda a los bodegueros capacitarse para innovar.

TIP

Mantén el registro de tus facturas para llevar un buen control de tus ingresos y gastos. Hazlo en un documento Excel o apóyate con una aplicación.

RENUEVA TU BODEGA Y ATRAE MÁS CLIENTES

♦COLORES. Pinta las paredes internas de color blanco (o algún tono pastel) para que los productos destaquen.

♦ILUMINACIÓN. Coloca focos LED con luz blanca en las zonas más oscuras del local y en la caja. Esto le dará más ‘vitalidad’ a tu negocio.

♦SEÑALIZACIÓN. Haz carteles con los precios de los productos que estén con descuentos, esto ‘jalará’ la vista de los clientes. Si puedes, exhíbelos en la entrada.

♦AMBIENTACIÓN. Decora el ambiente con plantas y espejos, además mantén un aroma suave y rico en tu bodega (puedes usar velas con olor, inciensos o aromatizadores).

MÁS INFORMACIÓN:

Día del Trabajo 2022: ¿Cuánto dinero recibiré si laboro el feriado del 1 de mayo?

Presidente Pedro Castillo se equivoca y asegura que la actual guerra es entre “Croacia y Rusia”

INSN de Breña: médicos salvan a dos niños con arritmia cardiaca sin necesidad de cirugía abierta