Los venezolanos demuestran tener mucha alegría y sabrosura. Como lo vemos en Luis Durand Bracho, un joven ingeniero electrónico que llegó a nuestro país hace cuatro años y se gana la vida bailando salsa, cumbia y hasta huayno en las calles de Lima junto a sus compatriotas de la orquesta Vene Show.

Luis, ¿hace cuánto te dedicas al baile?

Hace tres años y medio. Todo inició de forma inesperada. Yo estaba en el Barrio Chino ‘jalando’ a gente para un spa y pasó una banda tocando.

Y te animaste a bailar…

Sí, como yo soy bien extrovertido salí a bailar. Me dijeron que ponga mi gorra en el piso y lo hice. En 5 minutos me gané como 40 soles.

¿Renunciaste a tu otro trabajo?

Luego de ese baile los chicos de la orquesta fueron a buscarme. Me dijeron que iban a formar otra banda y que les faltaba un bailarín. Así me animé y empezó la travesía.

¿No te daba vergüenza bailar?

No, siempre he sido bien extrovertido. Nunca me he cerrado a las cosas buenas. Si no lo sé, lo aprendo.

Luis Durand capta al público con sus sensuales pasos. (Foto: Trome)

¿A qué te dedicabas en Venezuela?

Soy ingeniero electrónico y hacía trabajos de telecomunicaciones. Pero desde chiquito me ha gustado bailar. Recuerdo que hacía los pasos de Michael Jackson.

¿Qué te dicen las personas cuando te ven bailar?

El 98% de las personas se ríe y lo disfruta. Me dicen: “Papi, estás churro”. Todavía hay un mínimo porcentaje que pide que me regrese a mi país, pero yo hago oídos sordos a esos comentarios.

¿Qué es lo más curioso que te han dicho?

Me han dicho: “Papi, te adopto” (risas).

¿Y qué respondiste?

Les digo que sí, pero que tengo esposa e hija.

¿Tu esposa no se pone celosa?

No, claro que no. Ella sabe que es mi trabajo. Ella cuida mi alimentación y también se preocupa porque entrene.

Encuéntralo en las redes como @Papiluchofficial. (Foto: Trome)

¿Qué géneros bailas?

Bailo salsa, cumbia, pero también huayno, saya, marinera y hasta música de la selva. Tengo que adaptarme a todos los géneros. He aprendido mucho.

¿Esta es tu única fuente de ingreso?

Sí, y me va bien. Además, aquí me han abierto muchas puertas y lo agradezco. He salido hasta en la tele bailando.

¿A qué distritos vas?

Yo soy de Los Olivos, pero nos vamos a Gamarra, San Isidro, Barranco, Miraflores. A todo Lima hemos ido.

¿Dónde te pueden encontrar?

En Instagram y TikTok como @Papiluchofficial. La orquesta está en Facebook como: @Veneshow.