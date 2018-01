Verano 2018: Sandalias que te harán sentir liviana y cómoda [FOTOS]

Con el verano llegan las sandalias, calzado cómodo y sencillo que ayudará a tus pies a descansar y evitar que se inflamen o se formen callosidades. Pero no son todas iguales, hay en diferentes colores, estilos...para cada tipo de pies y gustos.



No olvides darle un tratamiento estético o de relajación a tus pies, sobre todo en verano que es la época del año donde sufren más. Además, si buscas mantener la pedicura por más tiempo, es recomendable esperar unas tres o cuatro horas después de haberse bañado para pintarse las uñas.



Si lo realizas inmediatamente, el esmalte no durará porque estarán blandas. Un tip de belleza muy importante es que debes limar ligeramente la superficie de tus uñas para que penetre mejor el color. esto hará que luzcas una pedicura espectacular en verano.



Tener una toalla personal o secarlas con papel toalla será primordial, debido a que en el verano el riesgo de contraer hongos es mayor. Además, con el agua de mar o cloro de la piscina los pies se resecan. Para evitar esto, por las noches es recomendable aplicarse aceite de bebé en las plantas. Luego, ponte medias y verás la diferencia en una semana.



A continuación, algunos modelos de sandalias ideales para este verano:

s Sandalias Havaianas / Rosa Ballet.

Sandalias Havaianas / Rosa Ballet. Flash Urban Azul marino

Sandalias Havaianas / Flash Urban Azul marino. Slim Rosa Ballet

Sandalias Havaianas / Slim Rosa Ballet. Luna Rosa Seda.

