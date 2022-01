Nadie quiere escuchar de planificación en vacaciones; sin embargo, se hace muy importante hacerlo para que esas vacaciones no traigan luego problemas y arrepentimientos. En ese sentido, Walter Eyzaguirre, empresario e inversionista y autor del libro ¿Y si hacemos dinero? (Editorial Planeta) , nos brinda algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta para saber planificar adecuadamente nuestros gastos en esta temporada de vacaciones.

1. Sin presupuesto no hay paraíso: Uno debe saber que todo lo que hacemos con nuestro dinero debe estar presupuestado y así puede tomar las consideraciones del caso para no gastar más de lo que se puede, es mejor siempre tener ese presupuesto de viaje o de vacaciones para planificar y saber mejor el destino de nuestro dinero, esto también te ayudará a planificar las vacaciones del siguiente año.

2. No te endeudes sin sentido: Cuidado con los paquetes en cuotas mensuales o con usar la tarjeta de crédito para pagar las vacaciones en cómodas cuotas, ¿qué sentido tiene tener un viaje en febrero de 2022, que se termine pagando en julio de 2023? Usemos el crédito para cosas que nos generen valor hacia el futuro, no para la diversión.

3. Analiza los gastos con tu familia: Es importante tener unas finanzas familiares planificadas en conjunto, pues a veces tomamos decisiones sin consultar al resto de la familia, y eso puede impactar negativamente en nuestro bolsillo.

4. Planifica con anticipación: Para las próximas vacaciones, pueden empezar con un reto como el “Ahorro calendario”, esto significa que ahorren un sol en función al dia del calendario, es decir el día uno ahorrarás un sol, el día 15 ahorrarás 15 soles y así sucesivamente cada día del mes, con esto tendrás más de 5,500 soles al año y así este reto familiar te pagará tus próximas vacaciones.

TAMBIÉN LEE: Mi platita: Tu primera tarjeta de crédito





Con el inicio del año muchas personas están pensando solicitar su primera tarjeta de crédito, ya sea para mejorar el historial crediticio o para aprovechar ciertos beneficios que trae ese dinero plástico (entradas a conciertos, millas de viaje, descuentos en restaurantes).

Antes de hacerlo, Anna Lenka Jáuregui, asesora de Finanzas Personales del ABC del Banco de Crédito, te dará algunas recomendaciones para que puedas darle un buen uso a la tarjeta y no te endeudes:

1. Infórmate. Antes de aceptar una tarjeta de crédito, resuelve todas tus dudas. Es decir, pregunta cuánto pagarás mensualmente por su uso, si hay una cuota anual por membresía o seguridad en caso de robo, cómo haces para anularla si ya no la deseas, qué beneficios te brinda. Si conoces bien tu tarjeta, luego no te llevarás sorpresas o dirás ‘yo no sabía’.

2. Línea de crédito. Es el monto máximo que puedes utilizar para realizar consumos con tu tarjeta. Recuerda que con cada consumo tu línea disminuye y la recuperas al pagar la tarjeta. Es aconsejable que antes de definir o elegir tu línea de crédito, evalúes tu economía actual. Ten clara tu realidad financiera.

3. Fecha de facturación. Es el día en que el banco ‘saca la cuenta’ de todos los consumos que realizaste durante el mes para determinar la deuda que te corresponde pagar. Todos los pagos y/o compras que realices después de esta fecha entrarán en el siguiente mes de facturación.

4. Fecha de pago. Es el día límite que tienes para pagar la deuda de la tarjeta y estar al día. Si pagas fuera de esa fecha, el banco aplicará comisiones adicionales por pago tardío. Es necesario que cuentes con una agenda, ya sea física o virtual, con tus fechas de pago. En este caso, el orden, la responsabilidad y la disciplina serán tus mejores aliados, pues te evitarán las deudas.