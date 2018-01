¿En verano crece el consumo de drogas entre los jóvenes?

Durante la temporada de verano, el consumo de bebidas alcohólicas y drogas, especialmente las sintéticas, como el éxtasis, LSD o Ketamina, aumenta en los jóvenes, alertó la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas ( Devida).



Estas sustancias ilegales son vendidas principalmente en discotecas, alrededores de playas y por Internet. “Son ofrecidas con distintos nombres, presentaciones y precios”, indicó Eduardo Cruz, especialista de prevención y tratamiento de dicha institución.

Añadió que estas drogas causan euforia. “Los jóvenes sienten que ‘se comen al mundo’ y actúan fuera de su realidad”, añadió.



VACACIONES



El experto indicó que en esta época aumenta el consumo, porque los jóvenes están de vacaciones y no van a estudiar. La situación se agrava cuando mezclan estas sustancias con alcohol excesivo, lo que les puede provocar pérdida del conocimiento, aceleración del ritmo cardíaco, falta de aire, mareo y otros síntomas.



“Muchos padres de familia no conocen qué es lo que hacen sus hijos, solo les dan el permiso y ellos se sienten libres de hacer lo que quieren”, precisó. (Nathalie Salazar)



RECOMENDACIONES



Yhelsy Alva, psicóloga de Solidaridad Salud, recomendó a los padres:



* Converse con sus hijos sobre los riesgos que provocan las drogas y el uso excesivo del alcohol.



* Motívelos a practicar alguna actividad y los fines de semana salgan en familia.



* Si sus hijos no le hacen caso, no se desespere y busque la ayuda de un especialista.



SEPA QUE



* Drogas sintéticas: Causan pérdida de apetito, depresión y ansiedad.



* Éxtasis: Alteraciones en el estado de ánimo, pérdida de la memoria e incluso la muerte.



* LSD: Distorsiones perceptivas, cambios de estado de ánimo y daño cerebral.