Vernis Hernández: 'Estoy soltera, pero no aburrida'

Desde que se sumó al programa televisivo 'El artista del año: el dúo perfecto', vemos a la cantante cubana Vernis Hernández divertirse en cada gala sabatina.



Radicada en Perú, hace 17 años, brindó una entrevista a la revista +Mujer, donde dijo sentirse orgullosa de ser la primera mujer salsera en el Perú y contó cómo el canto cambió su vida, cuando ella pensaba que únicamente se dedicaría al baile.



También confesó que si bien está soltera, se encuentra saliendo con alguien y le va bien.



Ahora vemos a varias cantantes y grupos de salsa. ¿Crees que el género está pasando por un buen momento en el Perú?

Sí, la salsa hace unos cinco años que está sonando fuerte.



¿Era así cuando llegaste hace 17 años?

No, nada que ver. Eran pocas las orquestas que había y todas conformadas por hombres. La mujer salsera aquí no existía.



¿Te sientes pionera en ese sentido?

En esa época, sí. Creo que le abrí el camino a muchas cantantes solistas. Fue un trabajo bastante fuerte porque me demoré como 7 u 8 años para que la radio pusiera uno de mis temas y tuve que empezar desde abajo para hacerme conocida.



¿Siempre quisiste ser cantante?

No fue así. Vengo de una familia de deportistas en Cuba y yo era la única que bailaba, así que estudié gimnasia rítmica, danza moderna y música en la universidad. Llegué a Perú para bailar y aquí me dieron la oportunidad para hacer coros.



¿Cómo ocurrió?

Bueno, era afinada y tenía una voz característica. Un día, el director de la orquesta me ofreció hacer coros y luego, un empresario me pidió cantar un tema sola. Recuerdo que subí al escenario, vi el local reventando de gente y se me olvidó la letra.



¿Qué hiciste?

Tomé el control y canté, pero a lo que voy es que tuve una sensación tan distinta que me gustó. Allí es cuando decido ser cantante.



¿Qué ha hecho la música por ti?

Cambió mi vida, porque yo pensé que me dedicaría siempre al baile. Gracias a ella, ahora ayudo a mi familia en Cuba, mi hijo y a los músicos de mi orquesta.



¿Con qué cantante peruana te gustaría compartir escenario?

A estas alturas ya cumplí mi deseo: grabar con Lucía de la Cruz.



¿Extrañas Cuba?

Extraño sobre todo a mi familia.



¿Te sientes una cantante peruana?

Me nacionalicé hace 13 años y siempre canto en el extranjero para la comunidad peruana, me siento una peruana más.



¿Qué tal la experiencia en ‘El artista del año: el dúo perfecto’?

La producción estaba detrás de mi participación como 10 años.



¿Por qué antes no participaste y ahora sí?

Un programa de concurso ocupa bastantes horas y me limita a tener contratos en provincias, por eso no me decidía. Ahora que estoy más estable, me volvieron a hacer la invitación, me dieron facilidades y acepté. Gracias a Dios, estoy con un grupo de artistas muy agradables y cordiales, aunque a veces no parece.



¿Cómo tomas las críticas del jurado? En la segunda gala te dijeron que te faltaba ‘la sabrosura cubana’.

He sido jurado y sé que un programa de concurso es así, pero como le digo a mi compañero Manolo Rojas, que es muy gracioso: salgamos a divertirnos porque el público se lo merece.



Y el que seas bien frontal, ¿es una virtud o un defecto?

Ay, no sé. Me gusta decir las cosas como las pienso. Soy así no solo en televisión, sino en general. Recuerda que vengo de un país caribeño.



¿Te sientes cómoda con tu cuerpo?

Después del embarazo, no tanto, pero en algún momento pensaré si hacerme un arreglito (sonríe).



¿Cuál es la parte que más te gusta?

¡Mis piernas!



¿Tienes un secreto de belleza?

Trabajo desde los 14 años y me he dado cuenta de que tanto a mi piel como a mi voz les hace bien tomar bastante agua y el descanso.



¿Tu corazón sigue solo?

Estoy conociendo a alguien y me va bien. Digamos que estoy soltera, pero no aburrida (sonríe).



