Nutrición. Desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. Muchos de nosotros crecimos escuchando esta frase, pero ¿le hemos dado al desayuno la importancia que se merece? Al ser la primera comida del día, es clave que nos carguemos de energía para poder mantenernos activos y sanos. Solo que el dicho se olvidó de una cosa: no todos los reyes y reinas tenemos las mismas necesidades nutricionales. Según los expertos de ComeBien.pe los alimentos que debes incluir en tu desayuno dependerán del tipo de persona que seas, las actividades que realices a lo largo del día y tus objetivos personales en relación a tu peso. Algunas opciones según tu estilo de vida son:



- DEPORTISTA

Si acostumbras hacer deporte en la mañana, desayuna alto en carbohidratos, como tostadas integrales o panqueques y ensalada de frutas. Si harás deporte por la tarde, desayuna proteínas para cuidar tus músculos, como huevos revueltos con jamón de pavo.



- INTELECTUAL

Incluye yodo en tu desayuno, con opciones como unas tostadas integrales con salmón ahumando. El omega 3 también ayuda a la actividad cerebral: desayuna granola no azucarada con frutos y semillas, acompañada de leche de almendras.

La anchoveta es una excelente opción, acostumbra tu paladar y verás lo delicioso y súper nutritivo que es.



- CON TRABAJO DIARIO FÍSICAMENTE EXIGENTE

Los alimentos ricos en potasio te ayudarán a cuidar tu corazón: desayuna plátanos, semillas de chía, linaza, girasol calabaza y palta. Intenta incluir carbohidratos y proteínas: desayuna unas tostadas con huevos sancochados, acompañados de ensaladas de frutas.



- BAJO EN CALORÍAS

Puedes desayunar pan pita integral con un poco de crema de palta con limón y avena que te proveerá de proteínas.

Otra buena opción es desayunar una ensalada de frutas con alto contenido de agua, como piña, sandía, naranja o kiwi; estos tienen menos calorías que otros desayunos más pesados. Además, recuerda que es mejor comer las frutas en ensalada que licuadas en jugo.



- VEGANOS

La quinua o kiwicha y el jugo de naranja combinan el hierro vegetal con vitamina C, ayudando a tu cuerpo a absorber el hierro.

También puedes probar con un batido verde con espinaca, limón, pepino, kiwi y plátano; esto te ayudara a mantener niveles apropiados de vitaminas y minerales.



