Villa El Salvador: Jóvenes con discapacidad aprenden a tocar cajón peruano

Las tardes de los lunes, miércoles y viernes, el profesor de música César Marcas (42) se las entrega a 27 jovencitos con síndrome de Down , retardo o autismo para enseñarles a tocar el cajón. Las clases se dictan en la plaza de la Municipalidad de Villa El Salvador y con el apoyo de la Omaped (Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad).



¿Es la primera vez que enseña música a chicos con habilidades especiales?

Sí. Yo tengo 20 años como profesor de música y danza. He enseñado a niños pequeñitos, jóvenes y adultos mayores, pero fue mi hija de 10 años con síndrome de Down quien me abrió los ojos y me hizo entender que los chicos con habilidades especiales también pueden aprender música.



¿Empezó con ella?

Con ella comencé y comprendí que estos chicos solo necesitan un poco más de tiempo y dedicación. Además, como voy a terapia con mi hija, sé cómo tratar con ellos y cómo estimular el aprendizaje.



¿Qué saben hasta ahora?

Estamos en la base de festejo. Tuvimos una presentación en el aniversario del distrito y los chicos lo hicieron muy bien.



Son varios, más de 20. ¿Cómo hace para captar su atención?

Disfruto compartir con ellos, me gusta hacerles sentir que son queridos y valorados. Además, recibo mucha ayuda de sus padres, que están con ellos acompañándolos durante las clases.



¿Ha visto algún cambio en ellos?

Sus familiares me comentan, y se nota, que se vuelven más sociables y presentan menos crisis que los alteren. Resulta positivo.



Ahora que saben festejo, ¿cuál es el siguiente paso?

Enseñarles a tocar batucada.