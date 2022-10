Todos días en diferentes partes del país, aparecen muchos casos de violencia que nos sorprende. Estas van desde agresiones físicas en plena calle, bullying en los colegios, maltratos físicos y psicológicos en la familia, asesinatos, entren otros actos que no tienen cuándo parar. Pero, ¿por qué las personas están más violentas ultimamente?

Francis Vilela, docente de la carrera de psicología de la Universidad Científica del Sur (UCSUR) nos explica el por qué la sociedad es tan violenta y nos da algunos consejos para enfrentar a una persona agresiva.

1. ¿Por qué la sociedad está tan violenta?

Actualmente la sociedad es violenta porque se ha perdido la unión, el respeto entre nosotros. Las personas han empezado a pensar mucho más en sí mismos y en preocuparse solo en ellos, más no en las personas en general. Las personas tampoco quieren cumplir las reglas o les molesta, y eso también hace que se porten violentas.

2. ¿Esto se ha incrementado tras la pandemia?

No, la violencia siempre ha ocurrido desde antes de la pandemia y en el mismo nivel. Sin embargo, quizás no era tan notorio como ahora, por eso se puede pensar que antes no había tanta violencia, porque quizás no se exponía, pero siempre ha existido y en su mismo nivel antes y pospandemia.

3. ¿Cuáles son las causas para que una persona sea violenta?

Existen diversas causas como el estrés, la pérdida del respeto entre nosotros o hasta incluso puede llegar a ser una enfermedad mental. La pandemia ha traído también factores, como la inseguridad, el estar encerrados en casa, entre otros.

4. ¿Existen distintos tipos de violencia?

Si, claro. Existen diversos tipos como la violencia sexual, violencia psicológica, violencia física, violencia económica, entre otros.

5. ¿Qué podemos hacer frente a una persona violenta?

Lo primero que se debe hacer es alejarse de una persona, ya que puede hacer mucho daño. Luego, de ser posible, orientarlo y ayudarlo para que busque ayuda, pues esa violencia viene de algún punto de partida, ya sea tristeza, enojo u otro, entonces tiene que tratarse lo antes posible.

6. Consejos

En primer lugar, la persona violenta tiene que darse cuenta del grado de violencia que está ejerciendo y reconocer que es una persona violenta, luego de ello, es importante acudir a un especialista para tratar ese problema y no escale a más. Ahora, si la persona violenta no se da cuenta que es violenta, ya estamos hablando de una enfermedad mental que tiene que tratarse de otra manera.

En segundo lugar, es necesario que la sociedad recupere ese respeto que hemos tenido en algún momento y se vuelva a pensar en un equipo y no tanto de manera individualista como lo hemos estado haciendo.

Te puede interesar:

Minsa sobre los que graban casos bullying en colegios: “Es un acto violento que expone a víctimas”

¿Como daña la salud mental el maltrato psicológico en las relaciones de pareja?

Así puede verse la depresión en la vida diaria