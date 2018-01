‘Voz Animal’: "Los animales son mi pasión" [FOTOS]

Tiene 29 años y desde los 12, Anaís Anaya Aguilar, guiada por el amor que siente por los perritos callejeros, no se ha dejado vencer en la titánica tarea de rescatarlos y ofrecerles lo básico a través de su albergue ‘Voz Animal’, donde les da cobijo hasta que algún alma caritativa decida adoptarlos.



¿Fue muy difícil formar la ONG?

Sí, para recaudar fondos y poder equipar el albergue me puse a vender ropa usada en los mercados. Con la ayuda de amigas pude recolectar el dinero suficiente para iniciar ‘Voz Animal’.



¿Qué te motiva?

Los animales son mi pasión. Vivimos en un país donde mucha gente no respeta a estos seres y los abandonan en las calles. Esto me impulsa a seguir ayudándolos y difundir mensajes educativos para que los peruanos se sensibilicen con esta problemática.



¿A cuántos perros has rescatado?

A más de 600 animales, y no solo perros. También hemos ayudado a gatos y hasta aves.



¿Cómo se sostiene ‘Voz Animal’?

Al principio, solo con inversión personal, pero ahora recibimos donaciones en alimento de empresas y de personas naturales.



¿Cuántas mascotas tienes en adopción?

Tengo 90 perros en el albergue y algunos gatos en mi casa, esperando ser adoptados.



Un pedido a los peruanos.

Que antes de comprar piensen siempre en adoptar, y antes de adquirir un animal piensen en tratarlo como un miembro de la familia al cual no deben regalar y menos botar a la calle.